Cori (LT) – Atleta dell’anno di tiro a volo, il riconoscimento da parte del sindaco

“Complimenti al nostro giovane concittadino, Antonio Pannella, appuntato scelto dei Carabinieri, per l’ottimo risultato raggiunto. A lui l’apprezzamento mio, dell’amministrazione comunale e della nostra comunità e l’augurio di ottenere sempre nuove soddisfazioni”. Così il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, al militare, in servizio presso l’ufficio comando del provinciale Carabinieri di Latina, che lo scorso 9 agosto ha fatto suo il titolo di “Atleta dell’anno” conquistato nella terza categoria dei campionati nazionali di Tiro al volo, disciplina compak sporting, a Foligno.Proprio nel giorno del suo compleanno, Antonio Pannella ha ricevuto dalle mani del primo cittadino una targa ed un attestato di riconoscimento “per l’impegno e la dedizione – come recita la motivazione – che profonde nella pratica sportiva, portando lustro all’Arma dei Carabinieri e alla Città di Cori”. La cerimonia – alla presenza di amministratori, familiari e colleghi – si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Cori.

COMUNICATO STAMPA

