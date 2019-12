Cori: le ‘Simpatiche Canaglie’ in concerto

Concerto di Natale del Centro del Sollievo per Anziani Fragili “Gaspare Bruschini” di Cori, la struttura socio-assistenziale e semi-residenziale del Distretto 1 Asl di Latina, ubicata nei locali dell’ex Ospedale di Comunità e gestita dalla cooperativa Astrolabio di Latina per conto del Consorzio Parsifal di Frosinone, che da nove anni accoglie anziani in condizione di fragilità provenienti dai comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Come tradizione, per la fine dell’anno, stamattina (mercoledì 19 dicembre), presso il centro socio-culturale “Argento Vivo”, si sono esibite “Le Simpatiche Canaglie”, la corale mista formata da utenti e operatori del Centro “Bruschini”, che ha riproposto celebri canzoni popolari del panorama musicale italiano, non solo natalizie. Uno spettacolo di spessore artistico, curato e diretto dal M° Silvana Federici, soprano lirico e affermata concertista internazionale, che anche nel 2019 ha tenuto il laboratorio musicale che mira a favorire l’espressione emotiva attraverso il canto. Erano presenti il Sindaco di Cori Mauro De Lillis e i rappresentanti dei servizi sociali distrettuali.

Partecipi anche i familiari, che ormai considerano il “Bruschini” un punto di riferimento per i loro cari, un luogo di eccellenza che garantisce un sostegno alla famiglia e una valida alternativa all’ospedalizzazione. Oltre a sviluppare le capacità residue dell’anziano, lo mantiene nel proprio ambiente. Un servizio innovativo che ha arricchito il territorio attraverso le sinergie tra pubblico e privato sociale e la riqualificazione degli spazi inutilizzati. Le varie iniziative annuali, come questa, dimostrano anche la vocazione del centro a interagire con altre realtà locali, valorizzando la persona anziana e rendendola protagonista della propria vita.

COMUNICATO STAMPA