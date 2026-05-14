Cori – L’Ala Marchetti diventa realtà: sabato l’inaugurazione

Si terrà sabato 16 maggio 2026, all’interno del Museo della Città e del Territorio di Cori, l’inaugurazione dell’attesa ‘Ala Marchetti’: settore della struttura destinato a conservare la memoria e a diffondere la conoscenza della figura e delle opere dell’Ingegnere Alessandro Marchetti (1884-1966), un corese straordinario, capace di meritare un posto di assoluto rilievo nella storia dell’industria aeronautica mondiale. Il nome di “Ala” rimanda, peraltro, all’ambito di attività del famoso progettista e industriale aeronautico, ma anche alla decisione di inserire l’iniziativa nell’ambito del Museo esistente.

Tale traguardo rappresenta una parte del percorso perseguito con costanza e determinazione grazie alla sinergia proficua con la Regione Lazio, la Fondazione Caetani e i Comuni di Norma e Sermoneta, nell’ambito del progetto di più ampio respiro ‘L’Anfiteatro dei Monti Lepini: il Cuore di Ninfa’, e al supporto del Prof. Gregory Alegi, che ha curato l’allestimento museale.

La mattinata sarà aperta alle ore 10 dai saluti istituzionali, a cominciare da quelli del Sindaco di Cori, Mauro De Lillis, proseguendo con il Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio, Fabrizio Vernesi di Lazio Innova–Regione Lazio (soggetto attuatore del progetto ‘L’Anfiteatro dei Monti Lepini: il Cuore di Ninfa’), i Consiglieri regionali Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, la Direttrice del Museo, Guendalina Viani, Alessandro Caucci Molara in rappresentanza degli eredi dell’Ing. Marchetti e dell’Archivio Storico ‘Marchetti Caucci Molara’, Claudia Fiasca del Coordinamento Heritage Aziendale Leonardo, per giungere al Professor Gregory Alegi, curatore scientifico del progetto ‘Ala Marchetti’, il quale illustrerà il percorso che ha condotto alla sua realizzazione e l’allestimento dello stesso.

Gli interventi saranno moderati dal giornalista Lidano Grassucci.

Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il Generale Giacomo Ghiglierio, Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la difesa aerea e l’assistenza al volo, il Colonnello Pilota Ambrogio Zanette, Comandante del 70° Stormo “Giulio Cesare Graziani” di Latina, Elisabetta Giordani, Sindaco di Sesto Calende, il Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti, diversi Sindaci della Provincia di Latina, Vincenzo Zaccheo, Presidente della Fondazione ‘Latina 2032’, Quirino Briganti, Presidente della Compagnia dei Lepini, Tommaso Agnoni, già Presidente della Fondazione Caetani e Antonio Belliazzi, Pietro Vitelli, Tommaso Bianchi, Tommaso Conti, già Sindaci della Città di Cori.

Seguirà la visita guidata dell’Ala Marchetti. Il pubblico sarà guidato attraverso la vita e la straordinaria capacità inventiva di Alessandro Marchetti.

All’ingresso dell’allestimento il visitatore è accolto dalla “voce” del bambino che osservava il volo dei falchi nel cielo della sua Cori e dalla ricostruzione filmica del celebre duello con la sciabola tra l’ingegner Marchetti e il colonnello Guidoni in una contesa per la definizione di una pendenza relativa al contratto per la costruzione di un elicottero progettato da Marchetti. Grazie a un simulatore di volo, può vivere un’esperienza interattiva e sorvolare la pianura pontina. Mediante un tavolo touch, osservare 10 aerei progettati da Marchetti, presentati in un ambiente hangar interattivo, con foto, schede di approfondimento dei velivoli e modellazioni 3D. Può camminare tra immagini della celeberrima SIAI-Marchetti e documenti originali d’epoca, anche autografi dell’ingegnere, e immergersi nei bellissimi disegni dell’illustratore Paolo Spadot.

Completa l’allestimento, seguito per l’Amministrazione comunale dal Delegato Paolo Fantini, la mostra ‘Fogli volanti. Omaggio al genio visionario di Alessandro Marchetti’, ospitata nella sala conferenze del Museo e curata da Mauro Carrera.

Per la speciale occasione offerta dall’inaugurazione dell’Ala Marchetti, l’Aeronautica Militare – come confermato dallo Stato Maggiore all’Amministrazione Comunale di Cori – effettuerà un eccezionale sorvolo sulla città con una formazione di velivoli SF-260, aeroplani monomotore ad ala bassa costruiti, sviluppati e commercializzati dalla SIAI-Marchetti negli anni sessanta.

Lo scenario sarà arricchito dalla partecipazione degli Sbandieratori del Leone Rampante e dai costumanti del Carosello Storico dei Rioni.

Le iniziative pomeridiane saranno ospitate dal Teatro comunale ‘Luigi Pistilli’, dove alle ore 16 si terrà la presentazione del libro ‘Disegnando infiniti cerchi nel cielo. In volo con Alessandro Marchetti ingegnere aeronautico’ di Piero Manciocchi con illustrazioni di Paolo Spadot e, alle ore 17, avrà inizio la proiezione del cortometraggio ‘Con gli occhi pieni di cielo’ di Angelo Bianchi, ispirato agli anni giovanili di Alessandro Marchetti. A seguire, l’intervento dei rappresentanti del Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti, Filippo Meani e Marzio Mariani, che proporranno una rassegna della produzione aeronautica del Marchetti con immagini d’epoca e ricordi personali.

“La caratura del personaggio Marchetti – afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – merita tutti gli sforzi che sono stati necessari negli anni per giungere a questo risultato. In lui si concretizzò un connubio speciale: eccezionali capacità tecniche unite a una spiccata creatività ed altrettanta inventiva. Figura complessa, dai molteplici aspetti, figura di livello internazionale che ha contribuito a dare lustro all’Italia nel mondo attraverso le sue realizzazioni, figura che vogliamo sempre più riscoprire e valorizzare anche attraverso l’Ala Marchetti che sabato inaugureremo”.