Cori – Inaugurate al lago di Giulianello le bici elettriche acquistate dalla Rete di Imprese

Sono state inaugurate domenica mattina, all’interno del Monumento Naturale ‘Lago di Giulianello’, le bici elettriche acquistate dalla Rete di Imprese ‘Cori e Giulianello in rete’ grazie ad un finanziamento regionale che l’Amministrazione comunale si è aggiudicato qualche anno fa.

Le e-bike saranno gestite dall’associazione ‘Corax’ che, insieme all’Abusc (Amministrazione Separata Beni di Uso Civico), promuoverà tour panoramici immersi nell’oasi del lago di Giulianello.

L’utilizzo delle e-bike è un ulteriore strumento di offerta turistica di cui viene fornito il nostro territorio, l’associazione ‘Corax’ le metterà a disposizione, su richiesta, dando al visitatore la possibilità di una esperienza alternativa per conoscere le bellezze locali.

È giusto ricordare che grazie a ‘Cori e Giulianello in Rete’ sono stati realizzati nel tempo importanti interventi di riqualificazione urbana, eventi culturali di spessore, azioni complementari a politiche per la mobilità intelligente, per la sostenibilità energetica e ambientale. Le biciclette elettriche vanno ad aggiungersi infatti ad altri interventi finanziati dalla rete come: l’illuminazione di piazza Pozzo Dorico e del tempio dei Dioscuri, la pulizia del bottino da anni invaso da sterpaglie, la riqualificazione dei giardini della Stazione e l’installazione di diverse panchine di arredo.

“Domenica mattina abbiamo provato le bici elettriche – afferma il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – ed è stato bello e rilassante. Provate e ve ne renderete conto. Ringraziamo per questo risultato la Rete di Imprese di Cori e Giulianello, grazie a voi è stato messo un altro tassello utile alla costruzione di un’offerta turistica che possa essere sempre più completa”.

“Grazie – aggiunge Annamaria Tebaldi, delegata Attività Produttive – al Dominio Collettivo ASBUC di Giulianello e alla Corax che si occuperà della gestione. Il mio ringraziamento alla presidente della Rete d’Imprese Lucia Millone, al direttivo e alle imprese che hanno contribuito alla realizzazione del programma di rete con il loro tempo, competenze e professionalità”.