Cori, inaugurata la palestra ristrutturata della scuola primaria con lo spettacolo ‘Binario 21’ della compagnia Opera Prima

Con l’evento ‘Ripartiamo dal Binario dello Sport per Educare alla Convivenza Civile’ è stata inaugurata, dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno interessata, la palestra della scuola primaria ‘Virgilio Laurienti’.

La Regione Lazio aveva riconosciuto al Comune di Cori un finanziamento di 50.000 euro come quota parte per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza, contenimento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche della palestra annessa alla scuola, per un investimento complessivo di quasi 80.000 euro. I lavori hanno consentito i seguenti interventi: rifacimento della pavimentazione sportiva in gomma naturale con finitura anti-taglio; manutenzione, pulizia e tinteggiatura delle murature; messa norma dell’impianto elettrico; sostituzione dei serramenti esterni con vetrocamera cristallizzato, antinfortunistico e ad alte prestazioni energetiche, e con sistema di protezione a grate in ferro apribili; adeguamento tecnologico del bagno per disabili con eliminazione di ogni ostacolo per l’accessibilità e impermeabilizzazione del terrazzo.

Il taglio del nastro – presenti oltre al sindaco e alla dirigente scolastica, l’assessore al Bilancio Simonetta Imperia, la delegata alle Attività Produttive Annamaria Tebaldi e il presidente del consiglio d’istituto Emanuele Vari – è avvenuto dopo lo spettacolo ‘Binario 21’ della compagnia Opera Prima cui hanno assistito i bambini di quinta elementare e i ragazzi di terza media.

In occasione infatti della commemorazione della Giornata della Memoria che il 27 gennaio ricorda la tragedia della Shoah, molto sentita dalla comunità corese gemellata con la città polacca teatro delle stragi di Auschwitz, l’amministrazione comunale ha proposto all’I.C. ‘Cesare Chiominto’, nella persona della dirigente scolastica Michela Pirrò, la visione dello spettacolo intitolato ‘Binario 21’, tenuto dalla compagnia Opera Prima, che sensibilizzasse gli studenti e gli alunni sul tema razziale. In tale circostanza il sindaco Mauro De Lillis ha piacevolmente accolto l’idea della dirigente, nell’ottica di una scuola aperta al territorio, di portare “il teatro nella scuola” inserendo l’evento nella più ampia cornice della tanto attesa inaugurazione della palestra, oggetto di strutturali lavori di ripristino. Dall’idea è nato il titolo dell’evento ‘Ripatiamo dal binario dello sport per educare alla convivenza civile’ che, secondo la presentazione della dirigente ha dato alla giornata il “senso del valore delle esperienze e della memoria passata per costruire sugli errori commessi un futuro ispirato ai valori sani della convivenza civile, basati su tolleranza, cooperazione, rispetto. Lo sport, in tale prospettiva, rappresenta per le nuove generazioni palestra elettiva per coltivare valori sani a cui improntare la propria vita”. “La Città di Cori – ha affermato il primo cittadino –, è attenta da sempre alla memoria di quei fatti che sconvolsero l’intera umanità. Dobbiamo sempre continuare a ricordare – ha insistito – affinché ciò che è accaduto non si ripeta”.

A proposito dei lavori il sindaco ha invece così commentato: “Un altro piccolo ma importante intervento. Era oramai necessario intervenire sulla palestra della scuola elementare in modo da renderla più sicura e decorosa. Il mini complesso sportivo della ‘Virgilio Laurienti’ è il più datato e dunque usurato e la sua importanza sociale si estende dal campo educativo e formativo a quello sportivo, caratterizzato dalla polivalenza sia delle discipline ospitate che dell’utenza che ne usufruisce”. Nell’occasione De Lillis ha inoltre ringraziato l’ufficio tecnico e l’ufficio scuola e gli assessori di competenza Ennio Afilani e Chiara Cochi per il lavoro svolto nel sostenere la scuola di Cori e Giulianello in questi anni così difficili e nello specifico per la realizzazione della nuova palestra della scuola elementare di Cori.

