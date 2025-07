Cori – Il sindaco incontra i cittadini. Giovedì a piazza Signina assemblea pubblica

A tu per tu con la cittadinanza. Il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, incontrerà la comunità corese giovedì prossimo alle ore 18 in piazza Signina per discutere delle decisioni prese e da prendere da parte dell’amministrazione comunale. Un resoconto sullo stato dell’arte relativo a questioni importanti come il borgo protetto, che ha suscitato e suscita un vivace dibattito nel paese, e tante altre tematiche che stanno a cuore alla pubblica opinione: dalla scuola materna, ai lavori pubblici, alla sanità, alla sicurezza, al territorio. Un ventaglio largo di questioni attraverso il quale il primo cittadino intende rappresentare un consuntivo sulle cose fatte e su quelle che restano da fare. “Con questa pubblica assemblea – afferma Mauro De Lillis- si viene incontro a una legittima richiesta della cittadinanza di conoscenza e partecipazione alle decisioni dell’amministrazione e del Consiglio comunale che non esautora il ruolo Istituzionale e sovrano dell’assise cittadina, ma lo integra e lo valorizza con le proposte e le istanze delle nostre concittadine e concittadini. Del resto – conclude il sindaco – avevo già assunto in sedi diverse l’impegno a questo pubblico confronto e lo onoro come è giusto che sia”. A moderare il dibattito il direttore del mensile locale ‘Il Corace’, Emilio Magliano.

