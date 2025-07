Cori – Il Palio Madonna del Soccorso 2025 si tinge di rosso-blu

Con 8 anelli presi (4 Giovanni Martufi, 2 Pino Cappelletti, 2 Umberto Agostinelli), Porta Ninfina ha fatto suo il Palio Madonna del Soccorso 2025, al termine di una gara estremamente combattuta, interrompendo l’infilata di vittorie lunga due anni di Porta Signina, 7 anelli presi (2 Emanuele Carpineti, 2 Massimiliano Lutero, 2 Oreste Agnoni, 1 Luigi Macale). Ha dato buona prova di sé anche Porta Romana, con 5 anelli presi (3 Roberto Marchioni, 2 Americo Magliozzi). L’abilità e le spiccate doti di coordinazione messe in mostra dai cavalieri hanno reso la sfida di ieri una tra le più equilibrate degli ultimi anni. Ma alla fine la rosso-blu Porta Ninfina ha portato a casa il Palio realizzato dall’artista Arianna Squicquaro.

La consueta folla, con quasi 2.000 paganti, ha gremito piazza Signina e il campo di gara. Così come ha ottenuto un ottimo riscontro anche l’iniziativa ‘Carosello in Festa’ che, dopo la disputa della corsa all’anello, ha riempito di giovani i giardini ‘Francesco Porcari’.

Tanti anche gli spettatori che, sfidando il caldo, si sono assiepati lungo il percorso del corteo storico: la corsa all’anello è stata, infatti, come sempre preceduta dalla sfilata di figuranti in costumi rinascimentali curati nei minimi dettagli, che, partendo da piazza della Croce, è giunta a piazza Signina, dopo aver attraversato le stradine del centro storico della città. Arrivati a destinazione, dopo l’esibizione degli sbandieratori e il discorso del Podestà, ha avuto inizio l’appassionante gara tra i cavalieri il cui compito era infilare, con pugnale di legno a punta d’acciaio, un anello di metallo pendente da una staggia posta a circa metà del rettilineo da percorrere a cavallo. Una sfida che si ripeterà il 26 luglio per il Palio di Sant’Oliva.

“Un palio entusiasmante – ha commentato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – che ha tenuto alta l’attenzione di tutti fino all’ultimo anello. Complimenti ai cavalieri di tutti i rioni ed ovviamente in particolare ai cavalieri di Porta Ninfina per la vittoria. Il Carosello Storico conferma il forte attaccamento della Città alla manifestazione: un paese in festa fino a tarda notte. Sono soddisfatto anche per i molti turisti che hanno scelto Cori in occasione di questo evento”.

Foto Boban Betti