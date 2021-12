Cori – Il naufragio del diritto alla salute. Pat chiuso

Non c’è una sponda a Cori per il diritto alla salute, per la sua effettività, nè istituzionale, nè politica.

Con una Ordinanza del Dott. Casati, mai pubblicata sull’albo pretorio della ASL, ad ottobre 2020, tutti i sette PAT nella ASL di Latina sono stati declassati da una assistenza H24, ad un’assistenza ore 8.00 – 20.00, un atto la cui ufficialità è inesistente per le regole della trasparenza amministrativa, trasparenza amministrativa che è garanzia dei diritti e interessi della cittadinanza, naturalmente si fa riferimento alla condizione di straordinarietà della pandemia, che a lor signori, come foglia di fico, copre tutte le pudenda scoperte della ASL.

Ora, da due giorni, dal 20 dicembre 2021 il PAT di Cori è di nuovo senza medico, e cioè è sostanzialmente chiuso alle esigenze di salute della popolazione, anche se rimane formalmente aperto, 8-20, con il solo personale infermieristico di turno.

Riportiamo di Ieri, le Comunicazioni date dal coordinatore del “nulla” con firma Dott. De Angelis:

Segue un Modulo predisposto per gli utenti, a doppia firma, infermiere utente: dove si celebra la “infodemia” del “consenso disinformato”

Naturalmente, oggi, di quella che sopra poteva essere considerata una comunicazione ufficiale, non vi è alcuna traccia, ma a dire sempre del Dott. Piero De Angelis: “esiste una Comunicazione Ufficiale che l’utente deve chiedere alternativamente al Sindaco, o al Dott. Rossi” cioè a dire, che non c’è nessuna Comunicazione Ufficiale che possa essere universalmente conosciuta.

Il Sindaco, Dott. Mauro De Lillis, interpellato sulle Comunicazioni Ufficiali, non è a conoscenza di niente, ma ci assicura che ci sarà nel pomeriggio un Consiglio Comunale, presumiamo Straordinario, per i fatti in corso.

Per l’ennesima volta, già la terza in pochi mesi, si evidenzia una palese incapacità gestionale dei vertici ASL, incapaci di consentire il regolare e normale svolgimento delle attività del presidio sanitario, e si ripropone un ennesimo caso di disservizio e di interruzione del pubblico servizio, a cui il Comitato Civico dà seguito con un nuovo esposto.

Ma la situazione ormai è di una gravità assoluta, il Comitato Civico aveva già presentato in Consiglio Comunale il 6 dicembre scorso, alla presenza di una ASL, che si è dileguata, una serie di proposte, per sovvertire l’Ordine del Giorno strisciante del distretto 1 della ASL di Latina, che a Cori vuole tutto chiuso per fuori servizio, quello stesso distretto 1 che si prostra ai voleri, per carità fondati, del Dott. Mantini, Sindaco di Cisterna, per cui lo stesso Dott. Rossi, è pronto a correre e fare da sostituto del Medico del PAT di Cisterna.

Il Comitato Civico denuncia l’anarchia e l’arbitrarietà di chi è Dirigente del distretto, che oggi gioca sulla salute della gente, a carte truccate sul nostro territorio, facendo finta di fare, mentre l’obiettivo ormai chiaro è distruggere tutto quel che è rimasto come servizi alla salute sul nostro comune di Cori.

E’ una vergogna, che l’attuale Direttore Generale, Dott.a Cavalli, rimanga trincerata nella Fortezza Bastiani, di un Deserto dei Tartari, quale sembra la ASL di Latina, rispetto ai diritti e ai bisogni dei cittadini malati.

Oggi, noi occupiamo le istituzioni e il Consiglio Comunale di Cori, affinchè le istituzioni tornino ad occuparsi dell’inalienabile diritto alla salute dei cittadini,

oggi noi, diciamo che il PAT di Cori è CHIUSO,

CHIUSO, perchè tutte le istituzioni sono latitanti: la REGIONE, la ASL, il COMUNE.

Oggi, chiediamo a tutti i cittadini di ricominciare da capo, tutte le battaglie di civiltà, che ci hanno reso una democrazia, e di rivoltarci contro questi usurpatori dei diritti; solo ripartendo dal “noi” potremo costruire servizi sanitari che rispondono alle esigenze di salute, e chi ci rappresenta ha i giorni contati se non si muove e smuove tutti i responsabili di questo scempio.

COMUNICATO STAMPA