Cori, il Carosello Storico dei Rioni entra nel vivo: domenica si corre il Palio Madonna del Soccorso

Dopo la cerimonia del Giuramento dei Priori, il Carosello Storico dei Rioni di Cori entra nel vivo e domenica 29 giugno alle ore 17.30 il Palio Madonna del Soccorso accenderà di nuovo la sfida fra i tre rioni coresi. I cavalieri di Porta Romana, Porta Signina e Porta Ninfina si daranno battaglia sul campo di gara allestito a Cori monte. In sella ai loro destrieri dovranno dare il meglio per infilare, con il loro pugnale di legno, il maggior numero di anelli appesi a una staggia di ferro. Chi alla fine prevarrà sugli avversari, regalerà alla sua Porta il palio, cioè il drappo oggetto della contesa, quest’anno opera dell’artista Arianna Squicquaro.

Prima, però, della lotta all’ultimo anello per la conquista del palio, ad aprire la manifestazione sarà il corteo storico che partirà alle ore 16 da piazza della Croce a Cori valle. Centinaia di figuranti in costumi rinascimentali, nell’atmosfera senza tempo di una tradizione secolare, risaliranno lungo le strade della Cori antica fino a raggiungere piazza Signina, dove sarà allestito il campo di gara e prenderà vita il Palio con la corsa all’anello, la storica sfida tra i tre rioni di Cori che dal 1937 accende gli animi e unisce la comunità.

La vigilia di questa intensa domenica sarà come sempre caratterizzata da un’altra tradizione consolidata, quella delle cene propiziatorie. Sabato 28 giugno i contradaioli si ritroveranno nelle rispettive taverne rionali, insieme ai costumanti e ai cavalieri. Tra canti, balli, prodotti tipici e spettacolo, si tenterà di esorcizzare i timori e propiziarsi i favori della sorte per la sfida del giorno seguente.

E dopo la corsa all’anello, la festa continuerà. Ci sarà, infatti, ‘Carosello in Festa’, l’evento che trasformerà i giardini di piazza Signina in uno spazio di musica dal vivo, sapori e allegria per grandi e piccini.