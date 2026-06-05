Cori ha celebrato gli 80 anni della Repubblica coinvolgendo i più giovani: è stata consegnata una copia della Costituzione ai neo diciottenni.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale e la lettura dei primi dodici articoli della Costituzione da parte dell’artista Roberto Bernardi, il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, si è rivolto ai giovani: “A voi – ha detto – il nostro augurio di affrontare il futuro con entusiasmo, responsabilità e fiducia, consapevoli che il domani dell’Italia dipenderà dal vostro impegno e dalla vostra partecipazione”. Gli interventi poi di Pietro Vitelli e Tommaso Conti, già sindaci di Cori, hanno permesso di cogliere ancor di più l’importanza storica e politica del testo costituzionale che rappresenta il fondamento della Repubblica Italiana. Ancora, la segreteria Flai Cgil Latina-Frosinone, Laura Hardeep Kaur, giovane donna e di seconda generazione, ha portato la testimonianza diretta dell’emancipazione di una società che fino a 80 anni fa non permetteva alla donna neanche il diritto al voto.“Cercate, cerchiamo – l’esortazione del primo cittadino – di fare nostre le parole di un grande costituente, Piero Calamandrei: ‘La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno’”.