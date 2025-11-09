Cori – Fondi provinciali per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla bretella San Rocco. Partiti i lavori

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio sulla SP Bretella San Rocco per un importo complessivo di oltre 30.000 euro.

Il Comune di Cori ha ottenuto un finanziamento di oltre 25.000 euro dalla Provincia di Latina per un nuovo intervento sulla viabilità locale, partecipando con una quota parte.

L’intersezione tra la strada provinciale-bretella San Rocco e la strada regionale Velletri-Anzio è oggetto in questi giorni di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il progetto proposto dall’assessorato ai Lavori Pubblici prevede diverse migliorie: dall’adeguamento dello spartitraffico con parte di pavimentazione con ciottoli di fiume e cemento mantenendo piccole aree verdi con la sistemazione dei cigli, alla fornitura e posa di segnaletica verticale. L’obiettivo è duplice: rendere l’area più sicura ed accogliente e garantire una mobilità più efficiente e sostenibile.

“Un altro passo avanti per la sicurezza stradale del nostro territorio”, commentano con soddisfazione il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani. “Dopo vari interventi di messa in sicurezza da parte della Provincia di Latina su alcune strade provinciali presenti sul nostro territorio, dall’illuminazione pubblica al rifacimento del manto stradale, ora si interviene su un incrocio molto importante per il nostro territorio. Sulla stessa Bretella San Rocco attendiamo, inoltre, l’avvio dei lavori per la realizzazione di un marciapiede, che sicuramente saranno anch’essi imminenti”.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla sicurezza e alla qualità della rete stradale, che vede la Provincia di Latina impegnata su più fronti, in collaborazione con i Comuni.