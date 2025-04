Cori – Finanziamento per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la provinciale-bretella San Rocco e la Velletri Anzio

L’Amministrazione Provinciale di Latina, attraverso un bando finalizzato ad interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ha concesso al Comune di Cori un contributo di oltre 25.000 euro per un intervento di messa in sicurezza della intersezione tra la strada provinciale-bretella San Rocco e la strada regionale Velletri Anzio.

Il progetto, presentato dal Comune di Cori e ritenuto meritevole di finanziamento dall’Amministrazione Provinciale, riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’incrocio in questione. Esso prevede il miglioramento dell’efficienza della rete per una mobilità sostenibile ed il miglioramento dei livelli di sicurezza, la messa a norma delle aiuole spartitraffico e il potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, nonché il posizionamento di una cartellonistica di tipo autostradale.

“Si tratta di un ulteriore intervento messo in atto dalla Provincia di Latina sul nostro territorio e di questo siamo ben lieti – dichiarano il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani -. Dopo vari interventi sempre di messa in sicurezza della rete stradale come l’attraversamento rialzato sulla provinciale San Rocco, la pubblica illuminazione sulla provinciale-bretella San Rocco, l’illuminazione di talune intersezioni sulla provinciale Le Pastine, la nuova pavimentazione sulle strade provinciali via Artena e Giulianello-Rocca Massima e alcuni tratti della Cori-Rocca Massima, ora tocca all’incrocio della bretella San Rocco, senza dimenticare l’atteso inizio dei lavori sul marciapiede, sempre sulla bretella San Rocco, ora in fase di gara presso gli uffici provinciali”.