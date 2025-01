Cori – Festività natalizie: terminato con successo un calendario ricco di iniziative

È terminato con l’Epifania il nutrito calendario ‘Pace tra i Popoli’ (giunto alla VII edizione) approntato dalla Pro Loco Cori, dal Comune di Cori e dall’associazione culturale ‘Tres Lusores’ per le festività natalizie. Una ricca programmazione, iniziata quasi un mese fa, e chiusa domenica 6 gennaio, in occasione dell’inizio del Giubileo 2025, con l’iniziativa “OLIOPANEVINO LEPINO”: vetrina di enogastronomia, cucina tipica, cultura, arte e natura che ha visto nel centro storico di Cori alto produttori di vino, di olio, dell’agroalimentare e artigiani locali mettere in mostra le proprie produzioni di qualità. Piazza Signina ha ospitato gli spazi espositivi dove è stato possibile degustare gratuitamente i prodotti più apprezzati del territorio (DOP, IGP, DE.CO.) come i famosi vini autoctoni delle colline coresi, l’olio extravergine di oliva, la norcineria, i caseari, i famosi dolci tipici artigianali, il pane casereccio, il prosciutto e il guanciale cotti al vino di Cori. L’evento ha previsto anche lo spettacolo degli Sbandieratori del Leone Rampante e la rassegna “Cori a Tavola” aperta ai ristoratori coresi che hanno realizzato pietanze tipiche gratuite con i prodotti di qualità del territorio.

Considerato che il centro lepino si trova lungo uno dei Cammini che da Roma a Gerusalemme, nella chiesa di San Tommaso da Cori si è svolta una conferenza sugli antichi cammini e sul pane del pellegrino dal titolo ‘PANE BUONO, PANE BELLO, PANE SACRO. CONDIVISIONE E SVILUPPO SOCIALE’, tenuta da Elsa Di Meo, presidente dell’associazione culturale A.R.T.eS.I.A. di Roma (Associazione Ricerca Tradizioni e Scambi Internazionali Artigianali). Ancora, i presenti hanno goduto di una breve passeggiata nel centro storico di Cori denominata “Mille Passi lungo la Via Francigena”, un visita guidata tenuta da Chiara Lemma, storica dell’arte e guida AIGAE, presso i principali luoghi e monumenti, la Cappella della SS. Annunziata, via Ninfina, il porticato medievale, la chiesa del SS. Salvatore, il tempio dei Dioscuri, la chiesa di Sant’Oliva, il tempio d’Ercole.

Appena il giorno prima, domenica 5 gennaio, il corteo storico dei Re Magi, a dorso di veri cammelli, si era snodato lungo le vie del centro storico di Cori monte per stupire adulti e bambini. Presso i giardini ‘Francesco Porcari’, all’arrivo dei Magi alla capanna della Sacra Famiglia, era seguita la benedizione del presepe vivente, con piccoli regali per tutti i bambini. Ad arricchire l’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale ‘Tres Lusores’ e dalla Pro Loco Cori con il sostegno del Comune di Cori e della Regione Lazio – LazioCrea, le esibizioni della compagnia ‘Tres Lusores’, del complesso strumentale ‘Fanfarra Antiqua’ e dei ‘Musici Viatores’.

La programmazione ha visto inoltre il successo di due concerti, entrambi ospitati nella chiesa di Sant’Oliva. ‘Il Suono dell’Immagine’ (Rota, Morricone, Sakamoto con proiezioni video), tenuto il 22 dicembre da M° Paolo Vivaldi, M° Alberto Mina, M° Anna Armatys, è stato preceduto dalla Masterclass di Musica applicata alle Immagini tenuta da M° Paolo Vivaldi e M° Aldina Vitelli e dal concerto degli allievi della Scuola di Musica della Pro Loco Cori diretta dal M° Carlo Vittori.

Il ‘Filmopera in Musica’ si è svolto invece nel giorno di Santo Stefano per rivivere le emozioni del cinema attraverso l’ascolto delle colonne sonore di alcuni dei più grandi capolavori del grande schermo. Superlativa l’interpretazione dei brani proposti dal soprano M° Mariangela Cafaro, dal flautista M° Mauro Salvatori e dal pianista M° Carlo Vittori.

Ancor prima, domenica 15 dicembre, era stata la volta de ‘I Cammini della Spiritualità’, iniziativa in cui si è proposto un affascinante itinerario dalla chiesa di San Francesco a Cori lungo la panoramica fino all’abbazia di Valvisciolo, costeggiando le rovine di Ninfa fino a tornare al convento di San Francesco con visita guidata del monumento e la festa dell’Intercultura ‘Il mondo a tavola’.

“Il doveroso ringraziamento – commenta il sindaco Mauro De Lillis – va a chi si è adoperato perché tutto riuscisse al meglio e alle numerose persone intervenute alle varie iniziative. A tutti diamo l’appuntamento al prossimo anno”.