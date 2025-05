Cori – Femminicidi giovanili senza scampo’: Virginia Ciaravolo presenta in biblioteca il suo ultimo libro

Domenica 25 maggio alle ore 17.30 nella biblioteca Elio Filippo Accrocca di Cori, la criminologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo presenta il suo ultimo libro, ‘Femminicidi giovanili senza scampo. La storia di Michelle Causo, la ragazza ritrovata in un carrello‘ (Armando editore).

Negli ultimi anni, i crimini violenti commessi da e contro giovani hanno attirato sempre più l’attenzione. Il femminicidio, tipicamente associato a dinamiche di violenza domestica tra adulti, sta emergendo anche tra gli adolescenti. L’omicidio di Michelle Causo ha sconvolto la comunità romana e ha scatenato un acceso dibattito sui crimini commessi da giovani contro le loro coetanee. Michelle, appena diciassettenne, è stata brutalmente uccisa con ventitré coltellate da un adolescente.

Il volume parte da questo evento tragico per esplorare un fenomeno complesso e doloroso come il femminicidio giovanile e analizzare i motivi dietro questi crimini, le conseguenze e come la società può rispondere e prevenire tali atti. Con i contributi di: Claudia Di Brigida, Cecilia D’Elia, Stefania Ascari, Cristina Bonucchi, Rosaria Romano, Katia Pacelli, Gabriella Salvatore, Cristina Sartori, Mauro Valentini.

Prefazione di Dacia Maraini.

