Cori e Giulianello: manutenzione delle strade d’accesso al paese

È iniziato in questi giorni l’intervento di Astral sui tratti più ammalorati del “tronco 1C” della Velletri Anzio, (Cori – Cisterna), a cui seguirà, sempre da parte di Astral, una manutenzione straordinaria della viabilità interna nella frazione di Giulianello. Un intervento che va a completare l’opera di sistemazione delle principali via d’accesso al paese avviata quest’anno.

Ad inizio 2020 il primo intervento, (sui tratti più ammalorati) da parte di Astral, partendo dal lato Nord della Velletri Anzio (Giulianello) e arrivando oggi a completare il “tronco 1°A e 1B” fino a Cori. Nello stesso periodo, il Comune di Cori e la Provincia di Latina sono intervenuti anche sulla strada comunale Fontana del Prato, altamente ammalorata.

Nel mese di aprile la Provincia di Latina è intervenuta su circa 3 km dissestati della SP Le Pastine e via San Rocco, e poco prima Acqualatina era intervenuta su un primo tratto di circa 500 m della SP Via della Stazione per un intervento di ripristino.

“Possiamo dire che quasi tutte le strade che portano sul nostro territorio da e verso comuni limitrofi, si trovano in un buono stato e in sicurezza – affermano il Sindaco Mauro De Lillis e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Ennio Afilani – abbiamo più volte rappresentato ai vari Enti sovracomunali i vari disagi di viabilità che la nostra comunità si trovava ad affrontare, ottenendo a nostro avviso un ottimo risultato. Grazie ancora all’Ufficio Viabilità della Provincia di Latina e ad ASTRAL che hanno preso in seria considerazione le nostre istanze, intervenendo su strade di propria competenza, ricadenti sul territorio comunale di Cori.”

