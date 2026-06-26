Cori, due bandi per rilanciare gli impianti sportivi

Sono stati recentemente pubblicati due bandi di gara per la concessione del Palazzetto dello Sport e del Campo Comunale da calcio, due strutture che rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra comunità. Prima di tutto, desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle associazioni che negli anni hanno gestito questi impianti con passione, impegno e spirito di servizio. Penso alla Jiulia, che ha fatto del Palazzetto un punto di riferimento per la ginnastica artistica, e all’ASD Cori Monti Lepini, che ha portato avanti con dedizione l’attività calcistica sul nostro territorio. A loro va il riconoscimento dell’Amministrazione e dell’intera comunità per il lavoro svolto.

La pubblicazione dei nuovi bandi rappresenta un momento importante perché consente di aprire una nuova fase nella storia degli impianti sportivi comunali. Come molti cittadini sanno, il complesso sportivo è stato interessato da un lungo e articolato contenzioso, nato nel 2005 e legato all’affidamento che il Comune aveva disposto nel 1998 in favore della società Sintur per la riqualificazione e la gestione dell’impianto. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha posto la parola fine a questa vicenda giudiziaria, confermando la condanna del Comune al risarcimento di circa 481 mila euro in favore della società. Si tratta di una decisione che chiude definitivamente una pagina complessa della storia amministrativa della nostra città. Oggi il nostro compito è quello di guardare avanti, tutelando l’interesse pubblico e creando le condizioni affinché queste strutture possano finalmente esprimere tutte le loro potenzialità. Per questo abbiamo scelto di avviare procedure pubbliche trasparenti e orientate alla valorizzazione degli impianti.

I bandi prevedono una concessione della durata di 15 anni e richiedono un investimento minimo di 250.000 euro per ciascuna struttura, oltre all’assunzione diretta delle utenze da parte del concessionario. Sono condizioni che abbiamo ritenuto necessarie per garantire interventi concreti di miglioramento e una gestione moderna, efficiente e sostenibile. La nostra ambizione è semplice: avere strutture sempre più moderne, sicure e funzionali, capaci di ospitare attività sportive di qualità e di offrire maggiori opportunità ai giovani, alle famiglie e alle associazioni del territorio. Sono convinto che lo sport sia uno dei più importanti strumenti di crescita sociale, educativa e culturale. Per questo continuiamo a investire in questo settore, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Cori come comunità dinamica, inclusiva e attenta alle nuove generazioni.

Auspico vivamente che tutti i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi possano contribuire con idee, progetti e investimenti capaci di valorizzare ulteriormente queste importanti strutture. Lo sport a Cori ha una storia importante. Adesso è il momento di costruirne insieme il futuro.

Mauro Primio De Lillis Sindaco di Cori