Cori, con il concerto chiusi i festeggiamenti per il 100° anniversario dell’A.M. nel nome di Alessandro Marchetti

Con l’apprezzato concerto del 26 novembre 2023, con cui la Banda dell’Aeronautica Militare ha omaggiato l’ingegnere Alessandro Marchetti, si è conclusa la settimana di festeggiamenti organizzati dal Comune di Cori in occasione del primo centenario dalla nascita dell’Aeronautica Militare Italiana, che si sta celebrando in tutto il Paese, e in ricordo del pioniere delle costruzioni aeronautiche nato a Cori alla fine del 1800.

Il concerto dei musicisti dell’Aeronautica, ospitato nella cinquecentesca chiesa di San Francesco e a cui hanno presenziato anche esponenti della famiglia del geniale ingegnere corese, ha spaziato da celebri arie della musica lirica a brani delle colonne sonore di famosi film come i capolavori di Federico Fellini o I Pirati dei Caraibi fino alla musica pop.

L’evento è stato preceduto al mattino della conferenza intitolata ‘Ing. Alessandro Marchetti. Il genio aeronautico corese i cui aeroplani sbalordirono il mondo’, ospitata nella chiesa di Sant’Oliva e tenuta dal Gen.B.A.(r) Euro Rossi con l’intervento dell’aeromodellista Flavio Urbani, in cui si è ripercorsa l’intensa vita del pioniere dell’aviazione che è stato definito il più grande progettista aeronautico italiano.

“Siamo contenti che i festeggiamenti per il 100° anniversario dell’A.M. – dice il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – si siano conclusi in omaggio all’ingegnere Alessandro Marchetti con un ospite d’eccezione: la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana. Cori celebra così uno dei suoi figli più illustri”.

