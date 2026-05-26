CORI CIVITAS VINI – Viaggi del Gusto: weekend da incorniciare

Grande apprezzamento da parte di visitatori e addetti ai lavori per CORI CIVITAS VINI – Viaggi del Gusto. Deciso successo, dopo l’esordio vincente dell’anno scorso, per il progetto – promosso e organizzato dal Comune di Cori, Assessorato all’Agricoltura, finanziato dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio – dedicata alla biodiversità agricola, enogastronomica e culturale di Cori e del suo territorio.

Complesso Monumentale di Sant’Oliva pieno di persone, cantine e laboratori artigianali visitati da tanti appassionati, ben sei masterclass sulle eccellenze locali, degustazioni, seminari, musica di qualità, visite guidate. Questo e ancor di più è stato CORI CIVITAS VINI, in un fine settimana da incorniciare che ha fatto di Cori il centro di un movimento virtuoso in cui le aziende, cantine in primis, hanno condotto i visitatori alla scoperta di un territorio in tutte le sue sfaccettature: dalle bontà enogastronomiche ai luoghi di produzione ai tesori storicoartistici.

Ad arricchire l’iniziativa e i suoi momenti di approfondimento, tra gli altri: Daniele Pili, presidente Coldiretti Latina, Luigi Niccolini, presidente Confagricoltura Latina, Fabio Genchi, dirigente Regione Lazio – Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Gilda Iadicicco, capo delegazione FAI Latina, Domenico Villani, Maestro Assaggiatore e Delegato per Roma e il Lazio dell’ONAF, Augusto Palombini, ricercatore CNR.

All’evento erano presenti il Consigliere regionale Salvatore La Penna e l’On. Claudio Moscardelli.

“Sono ormai molte le manifestazioni di questo genere che vengono proposte al pubblico – ha affermato il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – ma noi intendiamo distinguerci: quello che vogliamo fare è promuovere Cori, da qui anche il nome della manifestazione, promuovere dunque, in primis, la città e poi le sue eccellenze, a cominciare dal vino Bellone e Nero Buono. Vogliamo promuovere il territorio attraverso una qualità superiore e per questo ringrazio l’assessore Simonetta Imperia”. “Un turismo di qualità, rurale e culturale – gli ha fatto eco quest’ultima – è quello che ci preme e ci sta a cuore. Stiamo cercando di aggregare un territorio attorno alle sue potenzialità – vino, olio, storia, tradizione – e dare visibilità alle realtà coresi attraverso un turismo culturale ma non solo. Siamo felici, infine, di vedere che molti, in questo fine settimana, in occasione dell’evento, hanno visitato le nostre cantine, assaggiato i nostri prodotti, ammirato le nostre bellezze, ma anche pernottato a Cori e sono stati ospiti presso i nostri ristoranti”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di CORI CIVITAS VINI: i produttori, APS Polygonal, gli archeologi di APS Arcadia, gli Sbandieratori dei Rioni, i musicisti, l’Associazione Italiana Sommelier, l’Ente Carosello Storico, i ristoratori, i tanti presenti.