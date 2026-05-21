Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto: il 23 e 24 maggio Cori celebra vini, sapori e biodiversità del territorio

Dalla Sagra del Prosciutto Cotto al Vino a un racconto più ampio dell’identità agricola ed enogastronomica corese: due giornate tra visite gratuite, banchi d’assaggio, masterclass, musica e cultura.

Cori si prepara ad accogliere Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto, l’evento in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, promosso e organizzato dal Comune di Cori – Assessorato all’Agricoltura, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Lazio, dedicato alla valorizzazione della biodiversità agricola, enogastronomica e culturale del territorio.

Per due giornate Cori diventerà un percorso diffuso tra cantine, laboratori artigianali, aziende agricole, museo, chiostro e giardino monumentale, con visite gratuite nei luoghi della produzione, banchi d’assaggio, masterclass, seminari, musica dal vivo, laboratori per bambini e visite guidate.

Dalle 10:00 alle 16:00 saranno in programma le visite gratuite in cantina e nei laboratori, mentre dalle 16:30 alle 23:00 il cuore dell’evento sarà il Giardino del Gusto, ospitato nel Complesso Monumentale di Sant’Oliva, con degustazioni e incontri dedicati ai prodotti simbolo del territorio.

Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto nasce come evoluzione naturale del percorso di valorizzazione avviato con la Sagra del Prosciutto Cotto al Vino di Cori, che per cinque edizioni ha riportato al centro dell’attenzione uno dei prodotti più identitari della tradizione gastronomica locale. Da quella esperienza, fortemente legata alla memoria, alla comunità e alle produzioni tipiche, prende forma un progetto più ampio, capace di raccontare Cori nella sua interezza: vino, agricoltura, artigianato, cucina, paesaggio, cultura e biodiversità.

L’iniziativa vuole valorizzare Cori come comunità agricola e città del vino, mettendo al centro i vitigni autoctoni Bellone e Nero Buono, insieme alle eccellenze locali: olio extra-vergine di oliva da cultivar Itrana, prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti tradizionali, ciambelle scottolate, lievitati, pane, piatti della memoria e prodotti della terra.

«Cori Civitas Vini è un progetto che racconta l’identità profonda della nostra città: il legame tra agricoltura, cultura, paesaggio e comunità – dichiara il Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis –. Vogliamo valorizzare il lavoro dei produttori, delle cantine, degli artigiani e di tutte le realtà che ogni giorno custodiscono e rinnovano la tradizione del nostro territorio. Dopo l’importante esperienza della Sagra del Prosciutto Cotto al Vino, Cori compie un passo ulteriore, costruendo un evento che mette in rete le sue eccellenze e le presenta come parte di un’unica identità territoriale».

«La Sagra del Prosciutto Cotto al Vino di Cori è stata un punto di partenza fondamentale – sottolinea Simonetta Imperia, Assessora all’Agricoltura del Comune di Cori –. Ha permesso di riportare attenzione su un prodotto simbolo della nostra tradizione e ha dimostrato quanto il racconto del cibo possa diventare racconto di comunità. Con Cori Civitas Vini allarghiamo quello sguardo: il prosciutto cotto al vino resta protagonista, ma entra in dialogo con il vino, l’olio, i formaggi, i dolci, il pane, i piatti della memoria e tutte le produzioni che rendono Cori un territorio unico. È un evento pensato per promuovere le nostre eccellenze e rafforzare il rapporto tra agricoltura, turismo e cultura locale».

Saranno coinvolte 10 cantine coresi e numerose realtà produttive e artigianali locali. Tra le cantine presenti: Cincinnato, Cantina Trama, Tenute Filippi, Pietra Pinta, Marco Carpineti, Azienda Agricola I Lori, Cantine Lulli 1905, Molino 7Cento, Giorgio Pecora e Podere I Caratelli. Accanto a loro, produttori e artigiani del gusto come Biscottificio Alessi, Sala Degustazione Nardi, Azienda Agricola Piergiorgio Antocchi, Macelleria Bernardi, Macelleria Saccucci, A.S.B.U.C. Giulianello, Azienda Agricola Giordani, Azienda Agricola Battisti, Panificio Ciardi, Ciardi Dolci e Bontà, Panificio Trifelli e Martufi, Agostino Fuschi, Frantoio Appetito, Riccardo Palombelli e Giovanna Coriddi, oltre alle ristorazioni storiche Ristorante Zampi e Da Checco.

Le visite gratuite porteranno il pubblico direttamente nei luoghi della produzione: Tenute Filippi, Pietra Pinta, Cantina M di Trama, Biscottificio Alessi, Agriturismo Castello di Santa Margherita, Maciste Pasticceria, Sala Degustazione Nardi – Cantina Podere I Caratelli, Marco Carpineti, Cincinnato Wine Resort, Molino 7Cento e il Lago di Giulianello con il casale dell’A.S.B.U.C. di Giulianello.

Sabato 23 maggio , alle 17:00, si terrà il seminario “Enoturismo, paesaggio e biodiversità”, dedicato al rapporto tra vino, territorio, paesaggio agricolo, biodiversità e sviluppo turistico. Sono previsti i saluti istituzionali di Mauro Primio De Lillis, Sindaco del Comune di Cori, Simonetta Imperia, Assessora all’Agricoltura, Nazzareno Milita, Presidente del Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini DOC Cori, Salvatore La Penna, consigliere regionale del Lazio e Vittorio Sambucci, Consiglieri regionali del Lazio e Vice Presidente della VIII Commissione permanente Agricoltura Ambiente. Interverranno Fabio Genchi, Dirigente Regione Lazio – Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Giovanni Pica, esperto di prodotti agroalimentari tradizionali, Gilda Iadicicco, Capo Delegazione FAI Latina, e Francesco Barchiesi, agronomo.

Sempre sabato, dalle 17:30 alle 19:30, sono previsti i laboratori creativi per bambini a cura di APS Polygonal. Alle 17:30 e alle 19:30 si svolgeranno le visite guidate gratuite al Chiostro di Sant’Oliva con Arcadia APS. In programma anche tre masterclass: alle 18:00 sui formaggi prodotti a Cori , alle 19:30 sul Prosciutto Cotto al Vino di Cori De.Co ., alle 21:00 sui cellitti alla carbonara . La serata sarà accompagnata dal concerto dei The Smilers, dalle 21:30.

Domenica 24 maggio , alle 17:00, si terrà il seminario “Patrimonio tra cibo, vino e racconti”, dedicato al patrimonio agricolo, culturale ed enogastronomico del territorio, tra memoria locale, produzioni tipiche, paesaggio e comunità. Interverranno Daniele Pili, Presidente Coldiretti Latina, Luigi Niccolini, Presidente Confagricoltura Latina, Domenico Villani, Maestro Assaggiatore e Delegato per Roma e il Lazio dell’ONAF, Augusto Palombini, ricercatore CNR, e Massimiliano Porcelli, Presidente della Cooperativa Sociale Utopia 2000.

Nel pomeriggio di domenica sono previste tre masterclass: alle 18:00 sull’ olio extra-vergine di oliva Itrana e Colline Pontine DOP , alle 19:30 sulla Minestra co lo Pane Sotto , alle 21:00 su lievitati e ciambelle scottolate . La serata si concluderà con il concerto Jazz Duo.

N.B. L’accesso al Giardino del Gusto è libero. Per partecipare alle degustazioni, alle masterclass e alle visite guidate al Museo è previsto un ticket di 15 euro, comprensivo di calice omaggio, percorso di degustazione e visite guidate al Museo e al Chiostro di Sant’Oliva. Le masterclass sono comprese nel ticket fino a esaurimento posti.

Le visite in cantina e nei laboratori sono gratuite, ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni per cantine, laboratori e Museo di Cori: 351 790 4925

Per visite gratuite nel territorio di Cori: Pro Loco di Cori – 348 905 3474

Sito web: www.coridoc.it

Cori Civitas Vini – Viaggi del Gusto è un invito a scoprire Cori attraverso i suoi vini, i suoi prodotti, i suoi paesaggi e le sue storie: due giornate per incontrare chi ogni giorno custodisce e rinnova l’identità agricola e gastronomica del territorio.