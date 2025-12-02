CORI CIVITAS VINI: la città del vino apre cantine, museo e tesori d’arte

Cori si presenta, ancora una volta, come città del vino. Nasce ‘CORI CIVITAS VINI’, un nuovo evento diffuso, organizzato dal Consorzio di Tutela Cori DOC, che domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 coinvolgerà le sei aziende del Consorzio, il Museo della Città e del Territorio e alcuni dei luoghi d’arte più significativi del borgo, con visite e degustazioni gratuite.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Arsial, vuole raccontare Cori come “civitas” del vino: una comunità in cui la storia millenaria del territorio incontra il lavoro quotidiano dei vignaioli.

Domenica 7 dicembre : cantine aperte su sei turni

Nella giornata di domenica 7 dicembre Marco Carpineti, Cincinnato, Tenute Filippi, Molino ‘700 e Pietra Pinta apriranno le loro porte al pubblico con tour in cantina e una degustazione finale gratuita, su prenotazione, nei seguenti orari: 11.00, 11.45, 12.30, 14.30, 15.15, 16.00.

Per ciascun turno i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle vigne, delle cantine e delle vinificazioni che rendono riconoscibile la Cori DOC.

Lunedì 8 dicembre : vino, storia e museo

Lunedì 8 dicembre, alle ore 11.00, il cuore di ‘CORI CIVITAS VINI’ si sposterà al Museo della Città e del Territorio con una conferenza a carattere storico-archeologico dedicata al vino nel territorio di Cori, con particolare attenzione alle varietà che oggi compongono la Denominazione di Origine Controllata.

A seguire, sono previsti un brindisi e una visita guidata gratuita alle collezioni del museo, per mettere in dialogo il calice di oggi con le testimonianze materiali del passato.

Nel pomeriggio, le aziende del Consorzio Cori DOC riapriranno le porte per ulteriori visite e degustazioni gratuite, sempre su prenotazione, con tre turni pomeridiani: 14.30, 15.15 e 16.00.

Durante la due-giorni di ‘CORI CIVITAS VINI’ sarà, inoltre, possibile prenotare visite guidate ad alcuni dei principali siti d’interesse storico-artistico del territorio. Un modo per costruire un vero e proprio itinerario culturale, che unisce il patrimonio artistico di Cori, il racconto archeologico del museo e la cultura del vino custodita dalle aziende del Consorzio.

Con ‘CORI CIVITAS VINI’ l’Amministrazione comunale e i produttori del Consorzio Cori DOC lanciano un invito aperto tanto alla comunità locale quanto ai visitatori dei territori limitrofi e dei Castelli Romani: due giorni per entrare nelle cantine, conoscere i produttori, ascoltare le storie del vino di Cori e scoprire la città attraverso i suoi luoghi d’arte.

La partecipazione alle attività, alle visite e alle degustazioni è gratuita, salvo esaurimento posti e previa prenotazione obbligatoria a mezzo chiamata o messaggio whatsapp al numero 3517904925 oppure prenotando il proprio posto al seguente link: https://forms.gle/qonMdCPEbR7McqLK8.