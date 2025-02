Cori – Biblioteca comunale: è online la programmazione 2025

Prossimo appuntamento sabato 1° marzo con la lectio magistralis di Franco Cataldo: il pericolo delle armi chimiche per la società globale.

È ora online la programmazione culturale 2025 della biblioteca ‘Elio Filippo Accrocca’ e dell’archivio storico comunale ‘Pierluigi De Rossi’, istituti culturali che ormai da tre anni sono gestiti dall’associazione Polygonal Aps, vincitrice del bando pubblico indetto dal Comune di Cori.

Il 2025 è l’anno di importanti celebrazioni: l’ottantesimo della Liberazione (1945 – 2025), i cento anni dalla nascita di Alberto Manzi e di Marcello Mastroianni. In occasione di queste ricorrenze, la biblioteca civica ospiterà importanti autori che contribuiranno a rendere ancora più ricco un programma corposo e in continuo aggiornamento.

Il primo appuntamento, che ricade nella Giornata internazionale della cura delle persone e del pianeta, è per sabato primo marzo, alle ore 17.30. Si parlerà con Franco Cataldo, già Professore di chimica presso l’università Tor Vergata di Roma e l’Università della Tuscia e attualmente chimico di professione, di quella che è considerata una delle principali minacce per la società globale e cioè le armi chimiche, aventi un potenziale distruttivo e mortale molto elevato.

“La nostra biblioteca – dice il sindaco, Mauro Primio De Lillis – è un luogo vivo, in continua evoluzione, partecipato, un motore insostituibile dell’attività culturale della Città. Grazie all’associazione Polygonal Aps per il prezioso lavoro che svolge per la comunità. Intanto, vi diamo appuntamento al 1° marzo per la lectio magistralis sulle armi chimiche condotta dal docente universitario Franco Cataldo, che ci farà conoscere meglio la pericolosità di queste armi nei confronti degli esseri viventi”.