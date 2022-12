Cori – Ancora riconoscimenti per l’Ambrosia di Maciste: sul podio dei migliori panettoni d’Italia

Continua a fare incetta di riconoscimenti l’’Ambrosia’ della pasticceria corese Maciste (di Andrea Ceracchi e Tiziana Apicella). Questo panettone fatto con mosto di Nero Buono, visciole in frutto, olio EVO e cioccolato fondente, caratterizzato da una lievitazione ottenuta dalla fermentazione dei mosti, è stato premiato questa volta dall’importante magazine enogastronomico ‘Vinodabere’, che lo ha collocato al terzo posto nella classifica assoluta dei migliori panettoni d’Italia del 2022 e al secondo in quella dedicata ai migliori panettoni della categoria ‘Creativi o Fantasia’.

Una giuria composta da 11 membri ha degustato 70 panettoni di 40 tra pasticcerie e forni di quasi tutte le regioni italiane. Far arrivare e catalogare un così rilevante numero di esemplari non è stata cosa semplice, anche perché gli assaggi si sono svolti alla cieca, con un grande lavoro di preparazione richiesto per non rendere note le etichette al momento dell’assaggio (servono codici da decodificare solo alla fine quando tutti i campioni sono stati degustati e valutati).

COMUNICATO STAMPA