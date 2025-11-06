Cori – Ancora nuovi lampioni sulle intersezioni della strada provinciale Le Pastine

Viene portata a termine da parte del settore Viabilità della Provincia di Latina la messa in sicurezza di talune intersezioni presenti sulla strada provinciale Le Pastine attraverso piccoli impianti di pubblica illuminazione.

Dopo l’impianto di illuminazione sulla Provinciale Bretella San Rocco e il posizionamento di tre lampioni sull’intersezione della provinciale Le Pastine con la strada comunale del Castellone, sono stati ora definitivamente posizionati da parte della Provincia di Latina sempre sulla stessa strada provinciale, ulteriori lampioni su altrettante intersezioni:

l’intersezione con la Provinciale San Rocco (Loc. Serrone) e la strada Vicinale Pezze di Ninfa, con la strada comunale Monsignore, con la strada comunale dei Campanili, così da rendere tali intersezioni visibili e più sicure per coloro che vi transitano nelle ore notturne.

“La nostra Amministrazione – commenta il Vicesindaco del Comune di Cori, già Consigliere provinciale, Ennio Afilani – non può che ritenersi soddisfatta dell’attenzione che l’Amministrazione provinciale di Latina in questi anni ha avuto e sta avendo per il nostro territorio, sono altrettanto contento di vedere che le proposte avanzate per il nostro territorio in sede provinciale, insieme al gruppo consiliare del Partito Democratico, si stanno pian piano realizzando. Tengo personalmente a ringraziare – aggiunge Afilani – il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, l’Amministrazione provinciale tutta, insieme all’attuale gruppo del PD in Provincia, che hanno dato e stanno dando continuità e concretezza alle varie proposte avanzate da tempo, nonché al settore Viabilità della Provincia di Latina sempre attento alle nostre esigenze nel campo della sicurezza stradale”.