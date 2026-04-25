Cori – Al via i lavori per la realizzazione di un marciapiede sulla S.P. Bretella San Rocco

Continua l’opera di messa in sicurezza da parte della Provincia di Latina su alcune strade provinciali: l’Ufficio Viabilità dell’Ente è impegnato in questi giorni a dare inizio ai lavori per la realizzazione di un marciapiede sulla S.P. Bretella San Rocco a Cori. A renderlo noto è il Consigliere provinciale, nonché Vicesindaco del Comune lepino, Ennio Afilani.

Dopo l’intervento di potenziamento della pubblica illuminazione con l’installazione di nuovi lampioni a led su tutto il tratto, la Provincia di Latina — accogliendo la richiesta del Consigliere Afilani e dell’Amministrazione Comunale di Cori di mettere ancor di più in sicurezza quel tratto — ha dato seguito all’istanza arrivando così oggi, dopo aver espletato tutte le procedure, all’imminente inizio dei lavori.

“Il progetto — dichiara Afilani — prevede la costruzione di un nuovo marciapiede sul lato della carreggiata, con l’obiettivo di collegare i tratti pedonali ora quasi inesistenti e migliorare la sicurezza della viabilità. L’intervento riveste un ruolo strategico per la sicurezza della comunità: la presenza di un marciapiede garantirà un percorso protetto per i pedoni, riducendo così i rischi legati al traffico veicolare. Inoltre, con la realizzazione del marciapiede, anche le acque piovane verranno convogliate in modo diverso dall’attuale, in quanto è prevista anche la realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento acque più adeguato”.

“Insieme al nostro Consigliere Provinciale Ennio Afilani — dichiara il Sindaco di Cori, Mauro De Lillis — siamo riusciti in questi anni a far intervenire la Provincia per rendere alcuni luoghi ancora più sicuri. Accolgo ora con piacere la notizia di inizio lavori per la realizzazione del marciapiede sulla Bretella San Rocco da parte della Provincia di Latina, un intervento richiesto da anni e da più amministrazioni che ora trova finalmente la strada per la sua realizzazione. Sicuramente, attraverso l’illuminazione già presente e ora con la realizzazione del marciapiede, tale tratto sarà più sicuro ed attrattivo. Si coglie inoltre l’occasione per salutare e ringraziare Gerardo Stefanelli, già Presidente della Provincia, per il lavoro fatto e per la sua vicinanza, augurando nel frattempo buon lavoro al nuovo presidente Federico Carnevale, che sicuramente sarà altrettanto vicino ai nostri territori. Infine, un ringraziamento va all’Ufficio Viabilità provinciale, sempre attento alle criticità presenti sui territori”.