Cori aderisce alla campagna R1PUD1A promossa da Emergency

Durante il consiglio comunale del 27 febbraio l’amministrazione comunale di Cori ha deliberato di aderire alla campagna R1PUD1A promossa da Emergency, associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

L’iniziativa tende a promuovere all’interno dei propri enti culturali, biblioteche, musei, scuole, la conoscenza della campagna R1PUD1A e la partecipazione ad essa anche attraverso eventi e attività di sensibilizzazione sul tema della pace, in collaborazione con Emergency e altre associazioni che operano per la difesa dei diritti umani, per coinvolgere la cittadinanza in un percorso di riflessione e consapevolezza e per difendere il valore e l’impegno per la pace, sancito dalla nella Carta fondativa della nostra Repubblica all’articolo 11.

Il Comune come istituzione ha la responsabilità di rappresentare le istanze della cittadinanza e di promuovere iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani.

L’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, impegnando l’Italia e le sue istituzioni a sostenere attivamente la pace e la giustizia tra le Nazioni, e proprio per questo il sindaco Mauro De Lillis e l’amministrazione tutta ritengono che “la partecipazione alla campagna R1PUD1A da parte del Comune di Cori rappresenti un forte segnale di impegno verso i valori costituzionali di pace e giustizia, incoraggiando la popolazione a ripudiare la violenza e sostenere la convivenza pacifica tra i popoli”.