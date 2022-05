Cori – AD GLORIAM PER MARIAM: venerdì la presentazione del volume curato da Clemente Ciammaruconi ed Ettore Di Meo

Venerdì 6 maggio alle ore 17.30, nella chiesa di San Tommaso da Cori, si terrà la presentazione del libro ‘AD GLORIAM PER MARIAM. Studi per il V Centenario della Madonna del Soccorso di Cori (1521-2021)’, patrocinato dal Comune di Cori – Assessorato alla Cultura nell’ambito delle iniziative dedicate ai festeggiamenti del V centenario dell’apparizione della Madonna del Soccorso alla bambina Oliva. Il volume, a cura di Clemente Ciammaruconi ed Ettore Di Meo, fa parte dei ‘Quaderni dell’Archivio storico – Quaderni del Museo della Città e del Territorio’ e raccoglie una serie di interessanti lavori sul culto della Madonna del Soccorso a Cori, affrontandone via via gli aspetti storici, culturali, artistici, sociali e devozionali.

Relatore dell’incontro sarà il prof. Gioacchino Giammaria (ISALM – Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale) mentre, dopo i saluti istituzionali, interverranno gli autori e Padre Luca Volpe (Trinitari del Santuario della Madonna del Soccorso di Cori).

La presentazione del volume sarà introdotta da un breve concerto della compagnia rinascimentale ‘Tres Lusores’.

Clemente Ciammaruconi alla sua attività di insegnante presso la scuola secondaria superiore ha affiancato un articolato percorso di ricerca in ambito storiografico incentrato sull’analisi delle dinamiche ecclesiastico-religiose dal medioevo all’età contemporanea, con particolare riguardo al Lazio meridionale. È stato docente di Storia della Chiesa antica e medievale e di Storia della Chiesa locale presso l’Istituto di Scienze Religiose “Paolo VI” di Latina, ha insegnato Didattica dei Beni culturali ecclesiastici nell’ambito del Master di II livello in “Turismo e territorio” istituito presso l’Istituto universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e Storia delle Chiese del Lazio meridionale presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico istituito dal Ministero dell’Università e della ricerca per la validazione del progetto “Italia in piena Luce” relativo alla realizzazione, in convenzione con l’Istituto Luce, di DVD-Rom sulla storia nazionale e regionale del Novecento destinati alla didattica della disciplina nelle Scuole superiori italiane. Autore di monografie, saggi e libri a più mani, collabora stabilmente con riviste storiche nazionali e regionali.

Ettore Di Meo si è laureato in Psicologia all’Università La Sapienza e specializzato in Didattica Generale e Museale all’Università degli Studi Roma Tre. Diplomato in Archivistica e Paleografia presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Roma, è autore di diversi saggi di storia locale in cui ha approfondito svariati specifici aspetti della società corese – dalla storia della medicina a quella del servizio postale – contribuendo alla sua conoscenza e riscoperta.

