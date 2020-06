Coreno Ausonio (FR) – Violenta lite in un bar, aggrediti anche i carabinieri: arrestati padre e figlio

La scorsa notte in Coreno Ausonio, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Pontecorvo traevano in arresto un 51enne ed un 22enne del posto, padre e figlio, entrambi incensurati, perché responsabili di “resistenza e minaccia a P.U. e lesioni”.I Carabinieri, allertati da una chiamata giunta alla locale Centrale operativa, intervenivano presso un bar del citato centro, ove era stata segnalata una violenta lite. Giunti sul posto, individuavano i prevenuti mentre stavano aggredendo un uomo che si trovava disteso a terra, per poi esser anch’essi, subito dopo, minacciati e aggrediti fisicamente dai due, finchè dopo una breve colluttazione riuscivano a bloccarli e trarli in arresto. Gli operanti subivano lievi lesioni, mentre la vittima, un cittadino rumeno di 48 anni, rifiutava le cure mediche. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire il motivo della violenta aggressione.Al termine delle formalità di rito, i due arrestati venivano sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa del rito direttissimo.

