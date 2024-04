Coreno Ausonio, Carabiniere festeggia i cento anni

Cento anni festeggiati con i suoi colleghi, nonché con l’Amministrazione comunale di Coreno Ausonio (Fr) e con la popolazione locale. Questa la cronaca di domenica 28 aprile nel piccolo comune del basso frusinate.

A compiere il secolo di vita è l’Appuntato Ruggiero Filippo, nato a Coreno Ausonio (Fr) il 28 aprile del 1924 e con una lunga carriera nell’Arma.

Proprio nel giorno del suo compleanno, per la particolare occasione, il Sindaco del paese, unitamente all’Amministrazione Comunale, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, al Capitano della Compagnia di Pontecorvo, al Maresciallo della Stazione di Ausonia e a tutta la cittadinanza di Coreno, hanno voluto ricordare questa giornata particolare con un programma molto ricco di appuntamenti. Si è iniziato con la Santa Messa, celebrata presso la locale Chiesa “Santa Margherita”, per poi proseguire negli uffici del Comune dove il sindaco in carica, Simone Costanzo, ha ceduto la fascia tricolore al festeggiato che è stato così nominato “Sindaco per un giorno”. Infine, dopo il pranzo con la cittadinanza presso la sala polifunzionale del Comune, vi è stato il taglio della torta.

Al termine della Santa Messa, il Colonnello Gabriele Mattioli, dopo aver ripercorso la lunga carriera del militare, iniziata nell’Aprile del 1943 e proseguita per più di un trentennio presso il Reggimento Carabinieri a cavallo, ha anche ricordato i combattimenti dell’Appuntato Ruggiero a Porta San Paolo (Rm), nel 1943, per i quali venne insignito del “Diploma d’onore al combattente per la libertà d’Italia 1943-1945” dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Al termine, il Comandante Provinciale, dopo avere portato un affettuoso abbraccio dell’Arma al militare centenario, ha consegnato in dono, da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi, una lettera di auguri ed un Crest con lo stemma dell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia ha partecipato anche un nutrito gruppo di colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Minturno, dove il festeggiato risulta iscritto e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ausonia.

