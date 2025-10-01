Cordoglio della consigliera Savo per i due militari morti nell’incidente aereo del Circeo

“Con dolore ho appreso la tragica notizia della scomparsa dei militari dell’Aeronautica Lorenzo Nucheli di Serrone e Simone Mettini di Aprilia, deceduti questa mattina in un incidente aereo nel parco del Circeo. Questo grave lutto colpisce profondamente non solo le famiglie e gli amici di Lorenzo e Simone, ma l’intera comunità regionale e nazionale, che perde due giovani vite piene di impegno, dedizione e coraggio. Il loro servizio quotidiano alla sicurezza e alla difesa del Paese rappresenta un esempio alto di senso del dovere e di amore per la Patria.Come consigliere regionale del Lazio, ma anche come cittadina italiana e della provincia di Frosinone, esprimo la mia più sentita vicinanza alle famiglie, ai cari e a tutte le comunità di Serrone e Aprilia, profondamente scosse da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questi momenti così difficili, il sostegno morale e la solidarietà della comunità sono un conforto indispensabile per chi rimane.Il sacrificio di Lorenzo e Simone, compiuto nell’adempimento del loro dovere, deve essere onorato e ricordato come testimonianza di un impegno che va ben oltre il semplice ruolo di militare. La loro dedizione rappresenta un simbolo di quel valore civile e umano che guida ogni uomo e donna in uniforme.In questo momento di grande dolore, il mio pensiero si rivolge anche a tutti i militari e operatori delle forze armate che quotidianamente affrontano rischi e responsabilità per garantire la sicurezza del nostro Paese. Il loro lavoro spesso avviene lontano dai riflettori, ma è fondamentale per la salvaguardia della pace e della stabilità”.Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Lazio, Alessia Savo.

