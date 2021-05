Coppa Italia Maschile: Domani a Broccostella arriva il Volley4Us

Seconda gara di campionato per la Prima Divisione maschile del consorzio Pallavolo Broccostella-Giocavolley. L’appuntamento è per lunedì 17 maggio alle 20:30 al Palasport di Broccostella contro il Volley4Us.

Capitan D’Agostino e compagni, al loro primo appuntamento casalingo, dovranno lavorare duro per portare a casa l’intera posta in palio e restare in corsa nella Coppa Italia di categoria.

Gli uomini di coach Colucci, infatti, sono chiamati a riscattarsi dalla sconfitta in casa dell’Asd Castro Volley per 3-1 (28-26; 27-29; 26-24; 25-21). In quel frangente, nonostante la buona prestazione, qualche errore di troppo e un pizzico di sfortuna hanno contribuito al mancato risultato degli atleti di marca Computer Discovery.

Adesso, dall’altra parte della rete ci saranno gli anagnini, pronti a tenere botta ad una formazione che lotterà con le unghie e con i denti per portare a casa l’intero bottino.

Alla vigilia del match, il coach Maurizio Colucci ha dichiarato “La gara contro Anagni é per noi un appuntamento decisivo per il proseguo della Coppa Italia. Dovremo essere noi a fare la partita, mettendo in campo una prestazione che ci consenta di vincere e portare a casa i 3 punti. Non sarà semplice, perchè sono sicuro che gli avversari ce la metteranno tutta per renderci la vita difficile, ma proprio per questo dovremmo essere bravi a mantenere un alto livello di gioco ed imporci.”

