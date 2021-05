Coppa Italia Maschile: A Broccostella arriva l’Asd Castro Volley

Al via il girone di ritorno della Coppa Italia Maschile territoriale. Attesa, al Palasport di Broccostella, per l’Asd Castro Volley. L’appuntamento è per domenica 23 maggio alle 19:30.Dopo la gara di andata, terminata 3-1 (28-26; 27-29; 26-24; 25-21) per i castresi, gli uomini dei coach Colucci e Vallone sono chiamati al riscatto per continuare serenamente il proprio cammino in Coppa Italia di categoria.Una settimana intensa di allenamento per capitan D’Agostino e compagni, che, subito dopo la vittoria contro il Volley4Us per 3-0 (25-18; 25-22; 25-20), sono tornati a sudare in palestra in vista di un match importante, chiave di volta della stagione.”Quella contro Castro è, per noi, una partita da dentro o fuori.- ha dichiarato il libero Antonio Iaquaniello. -Abbiamo bisogno di vincere, infatti, per poter continuare il nostro cammino in coppa, e ce la metteremo tutta. Dall’altra parte della rete sappiamo di avere avversari validi, che ci daranno del filo da torcere così come hanno fatto nella partita d’andata. Sicuramente in quell’occasione ci è mancato il ritmo gara, visto che avevamo avuto poco tempo per prepararci, ma adesso siamo pronti per vivercela al meglio. Infatti, stiamo lavorando bene e stiamo crescendo molto, allenamento dopo allenamento. Sicuramente la parola chiave del match sarà “costanza”. Dovremmo averne tanta, soprattutto in quei momenti in cui l’attenzione inizierà ad affievolirsi. Dovremmo essere bravi a non arrenderci e non farci sopraffare perchè, a fare la differenza, così come nella vita, sarà la determinazione. E’ vero, esserci è già un traguardo, ma noi giocheremo per portare a casa il risultato”.

comunicato stampa