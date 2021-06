Copagri Lazio, al via sabato l’iniziativa “ASSAGGI DI RURALITA’” alle grotte di Pastena e Collepardo

Neglia, l’iniziativa della Copagri Frosinone-Latina andrà avanti per tutta l’estate Roma, 8 giugno 2021 – Momenti ed eventi di formazione, informazione su agricoltura, enogastronomia, territorio e cultura del mondo rurale in genere, con intrattenimento per bambini. Le aziende agricole partecipanti offriranno in maniera gratuita i prodotti enogastronomici ai presenti, cibi genuini che caratterizzano le nostre terre. Gli eventi verranno realizzati tutti i week end presso le “Grotte di Pastena e Collepardo” rispettivamente nei pressi del Parco delle Grotte e Pozzo d’Antullo. Luoghi che rappresentano una sintesi tra territorio, tipicità e qualità, storia e cultura: “L’obiettivo – spiega il presidente della Copagri Frosinone-Latina e ideatore della manifestazione Fabrizio Neglia – è quello di creare una connessione tra territorio agricolo, sociale e attività, coniugando l’aspetto relativo alla comunicazione e sensazione con l’aspetto informativo, facendo divenire agricoltura e attività produttive un momento di crescita, ma anche di garanzia di incrementi di reddito e visibilità delle aziende. I soggetti che collaborano con la Copagri all’organizzazione e alla buona riuscita del progetto sono associazioni di aziende, reti d’impresa e società di servizi in settore agricolo che hanno un’esperienza pluriennale in questo campo. Copagri Frosinone-Latina è in grado di offrire un parterre di oltre 100 aziende locali dell’agroalimentare ad alta professionalità nella preparazione e somministrazione di food e beverage e organizzazione di eventi e iniziative. I prodotti conferiti – conclude Neglia – sono tutti rappresentativi del territorio, andando ad abbracciare numerose produzioni: salumi ed insaccati, carni, formaggi (siamo gli unici ad avere tutte le quattro filiere del latte vaccino, bufalino, ovino e caprino), olio, miele, vino, prodotti da forno”. Appuntamento dunque ogni week end, fino al 5 Settembre, presso le Grotte di Pastena e Collepardo.

COMUNICATO STAMPA

