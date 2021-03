Copagri FR-LT si complimenta con Cristina Scappaticci nuova vice pres. della Camera di Commercio

“Complimenti e buon lavoro a Cristina Scappaticci per il suo nuovo incarico da vice presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone”. Il presidente di Copagri Frosinone-Latina Fabrizio Neglia, a nome dell’intera organizzazione agricola, si congratula con la neo eletta con la quale, da tempo, ha stretto un rapporto proficuo di collaborazione: “Cristina con le sue qualità di imprenditrice e dirigente mostrate nel corso degli anni – sottolinea Neglia – ha meritato la posizione che occupa all’interno della CCIAA e sarà un punto di riferimento fondamentale per continuare l’opera di valorizzazione della nostra filiera agroalimentare”.Scappaticci, era stata eletta già nella Giunta della Camera di Commercio Latina Frosinone lo scorso mese di novembre, nell’unico settore dedicato all’agricoltura: “Il nostro comparto – continua Neglia – ha bisogno di supporto ed un confronto sempre costante e costruttivo. La Copagri continuerà a lavorare al fianco di Cristina, a fare sinergia e squadra, per l’obiettivo comune: promuovere e potenziare la filiera agroalimentare, sostenere i nostri agricoltori e dare loro un futuro roseo”.

comunicato stampa