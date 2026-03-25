Convocazione Consiglio Comunale di Ceccano per il 30 Marzo 2026

La Presidente del Consiglio Comunale,Emanuela Piroli, ha disposto la convocazione dell’assise cittadina in seduta pubblica ordinaria. L’incontro si terrà il giorno 30 marzo 2026, alle ore 9:00, presso la Sala Consiliare di Piazza Municipio.
La seduta prevede la discussione e l’esame dei seguenti sei punti:
- Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 1373/2025: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 d. lgs. n. 267/2000.
- Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 1346/2025: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d. lgs. n. 267/2000.
- Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 159/2026: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d. lgs. n. 267/2000.
- Bilancio di Previsione 2026/2028: Ratifica della variazione adottata in via d’urgenza (G.C. n. 22 del 03/02/2026).
- Beni e Aree Verdi Comuni: Approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune di Ceccano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa.
- Agricoltura e Alimentazione: Approvazione della mozione proposta da Coldiretti riguardante la “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”.
In linea con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza, la seduta potrà essere seguita dai cittadini non solo in presenza presso Palazzo Antonelli, ma anche in diretta streaming attraverso il portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ceccano.fr.it.