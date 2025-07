Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, Luca Di Stefano, ha convocato il Consiglio Provinciale per giovedì 24 luglio 2025, alle ore 13:00, in seduta ordinaria di prima convocazione, presso la sede di Palazzo Iacobucci.

All’ordine del giorno della seduta figurano i seguenti punti:

1. Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027

2. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028

3. Viabilità – Area 4°: deprovincializzazione della S.P. n. 136 Ausonia – Selvacava, II tratto (direzione Madonna del Piano); decomunalizzazione del tratto S.P. n. 120, accesso a Coreno Ausonio dal km 0+000 al km 1+380

4. Determinazioni in merito alla Sentenza TAR Latina n. 411 del 18/07/2018 e alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5764 del 02/10/2020

5. Mozione su “Strategicità e rilevanza nel soccorso del Distaccamento VV.F. nel territorio del Comune di Ceprano”

Il Consiglio sarà chiamato a discutere provvedimenti rilevanti per la programmazione finanziaria e strategica dell’Ente, la gestione del patrimonio viario e la sicurezza del territorio.

Il Presidente Luca Di Stefano ha dichiarato:

«Anche in questa seduta il Consiglio sarà impegnato su temi di grande rilievo per il futuro della Provincia. Continuiamo a lavorare con determinazione per garantire efficienza amministrativa, servizi di qualità e risposte concrete ai nostri Comuni e ai cittadini».