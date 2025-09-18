Convocato il Consiglio provinciale, la seduta fissata per lunedi 22 settembre

Il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha convocato il Consiglio provinciale, in sessione straordinaria, seduta di prima convocazione, per il giorno 22 settembre 2025, alle ore 10:30.Sette i punti all’ordine del giorno che l’assise sarà chiamata a discutere ed approvare: presa d’atto del provvedimento prefettizio n. 0060330 del 27.08.2025 di sospensione di diritto dalla carica di consigliere provinciale del signor Quadrini Gianluca, ai sensi dell’art.11, c.2, d.lgs. 31.12.2012, n. 235 e adempimenti conseguenti, nomina supplente; aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Frosinone ex L.R. 38/1999 e D.Lgs. 152/2006, adozione del documento preliminare di indirizzo e del rapporto preliminare ambientale; approvazione Bilancio consolidato anno 2024 con le “Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica” della Provincia di Frosinone, ai sensi dell’allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011; autorizzazione all’assunzione di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. approvazione; relitto stradale sito in Cervaro lungo la S.P. 273 Fontanarosa – Cappella Morrone, al km 3+570 di proprietà dell’Ente ,alienazione; terreno di proprietà dell’Ente censito all’Agenzia del Territorio al foglio 29, mappale 891 del tenimento nel Comune di Frosinone, autorizzazione alienazione; istanza di alienazione dei signori Martini Silvano e Vernile Francesca.

