Il mio ringraziamento personale e di tutta l’amministrazione – ha concluso Mastrangeli – deve essere rivolto a tutti i sindaci, alle giunte e ai consigli comunali che hanno espresso la volontà di aderire a questo importante progetto. Grazie alla commissione speciale presieduta dal consigliere Vincenzo Iacovissi che, di concerto con tutti i commissari (Corrado Renzi, Alessia Turriziani, Paolo Fanelli, Christian Alviani e Fabrizio Cristofari) ha svolto un lavoro encomiabile; grazie al consigliere Marco Ferrara, che ha profuso grandi energie in questa stessa direzione, e alla segreteria generale.
Un riconoscimento particolare a Giovanni Turriziani e a Unindustria Frosinone, per il contributo fornito già nel 2018 con lo studio “Unione di Comuni per un nuovo capoluogo. Sistema cooperativo di città del Frusinate”, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, da cui è nata l’idea di una città intercomunale. Grazie al processo iniziato nel 2022 per la costituzione dell’Ufficio Europa, le città di Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli, insieme agli enti e ai partner che si uniranno a noi per condividere questo percorso virtuoso, diventeranno un modello di cooperazione territoriale, capace di attrarre risorse, innovazione e sviluppo per le proprie comunità”.
Convocato il Comitato dei 10 Sindaci per l’avvio operativo dell’Ufficio Europa
