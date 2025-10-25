Convocato il Comitato dei 10 Sindaci per l’avvio operativo dell’Ufficio Europa

È fissata per la prossima settimana la convocazione del Comitato dei 10 sindaci (Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli) dell’Ufficio Europa convenzionato, come voluto fortemente dal Sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli. “L’obiettivo dell’Ufficio Europa – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – è di condividere alcune funzioni e servizi in un’ottica di aggregazione virtuosa fra le diverse città, attraverso la migliore captazione di fondi europei e l’attivazione di sensibili economie di scala, a beneficio di cittadini e imprese. L’incontro della prossima settimana segnerà un passaggio fondamentale verso la piena operatività dell’Ufficio Europa, che avrà il compito di coordinare la partecipazione ai bandi europei, promuovere progetti congiunti e massimizzare le risorse disponibili per lo sviluppo locale. Captare i fondi diretti della comunità europea mediante l’Ufficio Europa costituirà la chiave di volta fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità”. Con l’Ufficio Europa – una struttura, snella e funzionale che diventerà unico punto di raccordo e di snodo tra le politiche comuni di attuazione della progettualità europea – si realizzerà un coordinamento migliore, e più sinergico, delle azioni attualmente svolte dai singoli Enti in riferimento alla gestione delle politiche comunitarie. “In un momento in cui i fondi europei sono sempre più determinanti per realizzare opere pubbliche e servizi innovativi – ha aggiunto il Sindaco Mastrangeli – lavorare insieme significa essere più competitivi e più forti. L’Ufficio Europa sarà il motore della progettualità territoriale, uno strumento concreto per trasformare le idee in opportunità e le opportunità in risultati per le nostre comunità.

Il mio ringraziamento personale e di tutta l’amministrazione – ha concluso Mastrangeli – deve essere rivolto a tutti i sindaci, alle giunte e ai consigli comunali che hanno espresso la volontà di aderire a questo importante progetto. Grazie alla commissione speciale presieduta dal consigliere Vincenzo Iacovissi che, di concerto con tutti i commissari (Corrado Renzi, Alessia Turriziani, Paolo Fanelli, Christian Alviani e Fabrizio Cristofari) ha svolto un lavoro encomiabile; grazie al consigliere Marco Ferrara, che ha profuso grandi energie in questa stessa direzione, e alla segreteria generale.

Un riconoscimento particolare a Giovanni Turriziani e a Unindustria Frosinone, per il contributo fornito già nel 2018 con lo studio “Unione di Comuni per un nuovo capoluogo. Sistema cooperativo di città del Frusinate”, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, da cui è nata l’idea di una città intercomunale. Grazie al processo iniziato nel 2022 per la costituzione dell’Ufficio Europa, le città di Frosinone, Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli, insieme agli enti e ai partner che si uniranno a noi per condividere questo percorso virtuoso, diventeranno un modello di cooperazione territoriale, capace di attrarre risorse, innovazione e sviluppo per le proprie comunità”.