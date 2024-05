Convenzione riferimento funzioni Aprilia, Ciacciarelli: “Regione Lazio vicina alle istanze dei territori”

“ La Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica rappresenta un importante punto di partenza per sviluppare un nuovo modello di organizzazione di lavoro e di gestione della materia urbanistica, fattore necessario considerando le dimensioni e le complessità della città di Aprilia e fortemente compreso dall’attuale amministrazione con la quale abbiamo avuto modo di collaborare in questi mesi per raggiungere questo importante risultato.

Attraverso tale iniziativa infatti il Comune avrà la possibilità di esercitare, in autonomia, importanti funzioni di competenza regionale quali, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento, delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, dei programmi pluriennali di attuazione, l’approvazione delle deliberazioni previste nell’ambito della rigenerazione urbana, senza l’acquisizione dell’espressione regionale circa il rispetto delle norme urbanistiche, l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti e l’approvazione del programma urbano dei parcheggi.

Un’iniziativa che consentirà quindi ampio margine di autonomia al Comune di Aprilia in materia Urbanistica, ma che avrà per tale ragione bisogno di un sostegno costante da parte della nostra struttura regionale.

Valutando tale aspetto, abbiamo riconosciuto al comune la facoltà, nell’ottica della reciproca collaborazione, di trasmettere all’Ufficio Supporto Urbanistico, appositamente istituito presso la nostra Direzione, ogni proposta di deliberazione relativa i procedimenti ad esso conferiti per delega, così come potrà chiedere a codesto ufficio un espressione circa la correttezza e la legittimità dei vari profili delle medesime deliberazioni.

Manterremo comunque con il Comune di Aprilia una costante e reciproca collaborazione, sicuri che insieme si riusciranno a raggiungere importanti risultati per la città.

Ringrazio il Sindaco di Aprilia Principi, il Presidente del Consiglio Lax, il Gruppo Lega rappresentato dall’Assessore Nardino e dai Consiglieri Raffa e Bianchi per il costante lavoro sul territorio.

COMUNICATO STAMPA