Convento di Vicalvi: la Festa del Perdono di Assisi riaccende lo spirito francescano

Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento la Festa del Perdono di Assisi presso il Convento di San Francesco a Vicalvi, un evento che ha unito spiritualità, comunità e tradizione in due giornate dense di significato.

L’appuntamento, fortemente voluto dalla parrocchia di Vicalvi in sinergia con la Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, ha proposto un’edizione rinnovata, all’insegna della sobrietà e dell’essenzialità, in linea con lo spirito di San Francesco. Al centro, i valori della cura del creato, della fraternità e della pace, in un momento storico in cui la riconciliazione è quanto mai necessaria.

Numerose le realtà associative che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento: dalle ACLI provinciali di Frosinone all’associazione LIBRIZA, dai DIVERSAMENTE GIOVANI di Vicalvi al CAI – sezione di Gallinaro – oltre alla partecipazione attiva di tanti cittadini, famiglie, giovani e bambini della comunità che sono stati l’anima della Festa.

Il programma ha offerto un’alternanza di esperienze spirituali e momenti di condivisione: una marcia della Pace nel bosco, celebrazioni liturgiche, preghiera, confessioni, concerti in chiesa, una fiaccolata comunitaria e il toccante rito delle intenzioni bruciate. Ogni gesto è stato pensato come un invito a ritrovare il senso dell’essenziale.

A rendere ancora più significativo l’evento, la presenza del Padre Abate di Montecassino e un messaggio speciale giunto dai Frati del Convento di Assisi, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza spirituale.

Non è mancata la presenza della storica Confraternita di Vicalvi, accolta con profonda gratitudine come segno tangibile di una comunità viva, coesa e legata alle proprie radici.

Un sincero ringraziamento è rivolto agli sponsor e a tutte le persone che, durante i giorni della festa, hanno voluto contribuire con un’offerta. Il sostegno ricevuto è stato fondamentale per l’organizzazione e la riuscita dell’iniziativa.

Come annunciato dagli organizzatori, una volta coperte le spese vive dell’evento, l’intero ricavato sarà destinato a interventi di manutenzione e miglioramento della chiesa del convento, affinché possa continuare a essere un luogo di accoglienza e spiritualità per tutta la comunità.

La Festa del Perdono si conferma così un momento prezioso di incontro e rinascita, nel segno della semplicità e della speranza.