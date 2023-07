Convention regionale ‘Più di un incontro’, bagno di folla per Ciacciarelli

Grandissima partecipazione alla Convention Regionale ‘Più di un incontro’, importante meeting annuale organizzato presso la tenuta Corte Guadicciolo dall’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli ed oramai divenuto uno dei principali appuntamenti estivi per la politica non solo a livello Provinciale, assumendo infatti sempre di più una dimensione Regionale, come dimostrato dalla partecipazione di gruppi provenienti dalle altre province del Lazio.

“Oltre la presenza,insieme a molti cittadini provenienti da varie aree della nostra regione, di tantissimi sindaci,amministratori locali e rappresentanti delle varie realtà presenti sul nostro territorio, ho potuto apprezzare la partecipazione alla nostra Convention del Ministro Matteo Salvini, intervenuto in collegamento telefonico ribadendo in modo chiaro il suo apprezzamento al lavoro che stiamo svolgendo sul territorio ed il bellissimo rapporto instaurato con la provincia di Frosinone, del Presidente Francesco Rocca, il quale non potendo essere presente fisicamente all’evento, ha lasciato una apprezzata lettera di saluto con cui ha tenuto a sottolineare la sua vicinanza ed a ringraziarci per l’importante contributo che stiamo apportando al governo della nostra Regione, dell’On. Nicola Ottaviani, l’On. Mario Abbruzzese, già Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, dell’Eurodeputato Maria Veronica Rossi, del Sindaco della Città di Frosinone Riccardo Mastrangeli, del Consigliere Provinciale Pizzuti e dell’On. Davide Bordoni, Consigliere del Ministro Salvini e Commissario Regionale della Lega.

Insieme abbiamo dibattuto sul quadro politico attuale, sottolineando l’importanza della filiera politica ed istituzionale che siamo riusciti a far nascere sul nostro territorio e che vede il nostro partito fortemente rappresentato a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed in Europa, una filiera che sta dimostrando di saper operare in modo concreto per cercare di dare forti risposte e risoluzioni alle numerose problematiche riscontrate in questi primi mesi di governo, ed è proprio in ragione di questo modus operandi che nei giorni precedenti si è riunito, alla presenza dell’On. Bordoni, presso il Ministero degli Interni il Tavolo Tecnico MIT-Regione finalizzato alla realizzazione di interventi dì efficientamento del Parco Immobiliare Residenziale Pubblico della Regione Lazio.

La principale finalità dell’incontro è quella di riunire, in un contesto semplice ed amicale, Istituzioni e Rappresentanti Politici con la nostra gente, in modo da avere cognizione diretta di quelle che sono le problematiche e le istanze che provengono dal territorio, evitando quindi di cadere nel principale errore della politica degli ultimi anni, ossia quello di perdere conoscenza delle vere esigenze dei territori governati, la nostra impostazione ed il nostro modo di vivere la politica sono sempre andati invece nella direzione opposta, dando primaria importanza all’ascolto dei nostri cittadini e lo stiamo dimostrando al governo della nostra regione con le varie azioni intraprese e programmate.”

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio

COMUNICATO STAMPA