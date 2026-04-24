Convegno su Lavoro e Disabilità a Sora: Seconda Edizione della Festa di San Giuseppe Artigiano

Lavoro e Disabilità al centro del convegno organizzato da Confartigianato Sora in occasione della Festa di San Giuseppe Artigiano 2026. Dopo il grande interesse dello scorso anno torna un appuntamento, alla sua seconda edizione, che lascia spazio all’ascolto ed al confronto. L’incontro si terrà mercoledì 29 aprile alle ore 20 presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Facchini a Sora. I lavori saranno aperti da Letizia Corsetti per Confartigianato Frosinone e da Don Maurizio Marchione, Parroco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano. Tra la rosa dei relatori Marco D’Ascenzo che coinvolgerà i presenti con la forza delle parole. A seguire, ad affrontare il tema “Lavoro e Disabilità”: Maurizio Ottaviani, Direttore dell’Aipes Consorzio per i Servizi alla Persona; l’Avvocato Cristina Raponi; per l’Associazione Genitori Disabili la Psicologa Manuela Vitale e Giulio De Gaperis che porterà la sua testimonianza da genitore; per l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti interverrà il Dirigente Onorio Vozza. A portare i saluti per il Comune di Sora il Consigliere Comunale delegato alla disabilità, Salvatore Lombardi. L’iniziativa rientra nel ricco cartellone di appuntamenti voluti fortemente dal Parroco Don Maurizio Marchione per la Festa di San Giuseppe Artigiano. A moderare il convegno la giornalista Enrica Canale Parola. La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA