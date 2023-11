Convegno ‘Stop Violence Against Women!’ a Frosinone, Ciacciarelli: “Grande volontà di combattere questo fenomeno”

“Grande successo per il Convegno ‘Stop Violence Against Women!’ Tenuto nella giornata di giovedi presso il Palazzo Comunale Munari del Comune di Frosinone.

Grazie alla partecipazione, insieme al sottoscritto, del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, del Consigliere Comunale Dino Iannarilli, del Consigliere Regionale On. Laura Cartaginese, degli On. Nicola Ottaviani e Mario Abbruzzese, dell’Ass. Rossella Testa, e delle Dottoresse Laura Viola e Chiara Carla Napolitano, siamo riusciti a sviluppare un costruttivo confronto su quello che si presenta come uno dei più vili ed intollerabili fenomeni di cronaca quale la violenza contro le donne.

Tale fenomeno purtroppo si presenta sempre più frequente negli ultimi tempi e tale preoccupante fattore non può che far aprire una necessaria riflessione in particolare nel mondo delle istituzioni, dovendosi affrontare, in chiave risolutiva, non solo sotto il profilo sanzionatorio, ma anche educativo-culturale.

In questa ottica si sta dirigendo il lavoro del Governo che ha appena approvato, all’unanimità, il Disegno di Legge contro la violenza sulle donne che prevede la possibilità di inserire nei programmi scolastici l’educazione al rispetto, oltre ad una serie di misure volte a rafforzare il Codice Rosso.

È necessario che le Istituzioni, attraverso tali incontri, siano presenti sul territorio nell’affrontare tale tematica, in modo da rafforzare una già forte campagna di sensibilizzazione esistente grazie l’impegno di molte volontarie.”

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio

COMUNICATO STAMPA