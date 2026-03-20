Convegno medico sulla celiachia: informazione e confronto per la comunità

Sulla scia dell’incontro dello scorso 16 marzo presso l’Istituto Alberghiero, il Comune di Ceccano, in collaborazione con AIC Lazio, promuove il convegno medico “Conoscere la celiachia e la dieta senza glutine: dalla diagnosi alla tavola”, in programma sabato 21 marzo, dalle ore 10:00 alle 14:00, presso il Centro Pastorale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto tra esperti del settore, medici e operatori, con l’obiettivo di affrontare i principali aspetti legati alla diagnosi e alla gestione della celiachia, nonché di promuovere una corretta alimentazione senza glutine.

Il convegno si inserisce in un percorso più ampio di informazione e sensibilizzazione rivolto all’intera comunità, con particolare attenzione alle famiglie e a tutti coloro che vivono quotidianamente questa condizione.

Al termine dei lavori sarà offerto un rinfresco a cura di AIC Lazio, servito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano.

“Con questo convegno – dichiara il Sindaco di Ceccano, Andrea Querqui – proseguiamo un percorso importante di informazione e sensibilizzazione avviato con l’incontro dello scorso 16 marzo. Parlare di celiachia significa promuovere conoscenza, prevenzione e qualità della vita per tante persone e famiglie del nostro territorio. Ringrazio AIC Lazio, i relatori e l’Istituto Alberghiero di Ceccano per la collaborazione e l’impegno: fare rete su questi temi è fondamentale per costruire una comunità più attenta, inclusiva e consapevole”.