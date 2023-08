CONVEGNO ANCE FROSINONE, CIACCIARELLI: OPPORTUNA LA REVISIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA.

Dopo aver verificato, insieme agli uffici competenti, i dati finora pervenuti dai comuni del Lazio, ci siamo resi conto della necessità di rivedere l’impianto della L.R. 7/2017 in materia di Rigenerazione Urbana, finora applicata correttamente solo da 114 comuni laziali.

Per tale ragione abbiamo provveduto ad elaborare una nuova proposta normativa che vede un esame della legge, così come attualmente in vigore, circa i risultati attesi e quelli conseguiti, particolare attenzione è stata riposta infatti ai punti di debolezza ed ai margini di miglioramento della normativa, facendo riferimento ai numerosi riscontri che pervengono dai comuni e dalle forze produttive dei territori.

La proposta è finalizzata a rendere più semplice e quindi rapida l’applicazione della legge, creando un sistema di maggiore elasticità nelle forme di attuazione, considerando anche ambiti ad oggi esclusi.

Per raggiungere tale obiettivo, il principale indirizzo è costituito dalla maggiore semplificazione nel recepimento delle previsioni da parte dei comuni, valutando anche la possibilità di un aumento delle premialità.

Questa nostra azione dimostra come solo attraverso l’ascolto costante delle amministrazioni locali si possa avere comprensione, come in questo caso, dei limiti che spesso trovano norme regionali nella propria applicazione concreta, per poter poi intervenire per evitare che le stesse rimangano meramente astratte.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

comunicato stampa – foto archivio