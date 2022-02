Contromano in autostrada, schianto mortale. L’investitore tenta di scappare a piedi

In contromano sul raccordo di Trieste, si schianta contro un’auto e provoca una vittima, un trevigiano di Roncade, poi tenta di fuggire a piedi e viene fermato dalla Polizia dopo tre chilometri.Il grave incidente è accaduto nel tratto tra Monfalcone Est e Duino direzione Trieste poco prima delle 9 di oggi, sabato 5 febbraio. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e al vaglio della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto ha percorso la carreggiata est (direzione Trieste) in contromano scontrandosi poi con un altro veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso e che ha preso fuoco: la vittima, un trevigiano di Roncade, era al volante di quest’ultimo veicolo. E’ morto carbonizzato, non ha ancora un nome.L’impatto è stato violentissimo. L’auto che percorreva il raccordo autostradale nel senso giusto di marcia ha preso subito fuoco e il conducente è morto. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Alle 9,45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone in direzione Trieste. Chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia per consentire l’arrivo dei soccorsi. Il raccordo è stato riaperto verso le 13. Le code si sono formate tra la barriera del Lisert e Redipuglia per chi proviene da Venezia e il traffico viene reindirizzato subito dopo il casello del Lisert verso la strada statale 14.

Foto e fonte il gazzettino