Controllo territorio Compagnia Carabinieri di Anagni: i risultati

Continuano incessanti le attività preventive programmate dal Comando Compagnia Carabinieri di Anagni ed eseguite dalle proprie articolazioni operative presenti nel territorio di competenza. Difatti , nei giorni 18 e 19 Febbraio u.s. , 10 militari delle Stazioni dipendenti , suddivisi in 5 pattuglie, hanno svolto una specifica attività preventiva finalizzata a contrastare la commissione dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati predatori, al consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti ed al rispetto delle disposizioni correlate alla a normativa anti-covid 19. Durante l’espletamento di tale attività preventiva si ottenevano i sottonotati risultati:

in Anagni, militari del locale Comando Stazione , segnalavano alla Prefettura di Frosinone due persone poiché resisi responsabili della violazione amministrativa di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico :

– un 20enne poiché veniva trovato in possesso di gr.1 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” (sottoposta a sequestro);

– un 28enne, già sottoposto all’obbligo di presentarsi alla P.G., poichè trovato in possesso di gr.13 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” (sottoposta a sequestro);

in Ferentino, personale del N.O.R.M della Compagnia di Anagni sorprendeva un 35enne di origini calabresi, mentre si aggirava con fare sospetto e, senza giustificato motivo nei pressi di obiettivi sensibili del citato comune. Ricorrendone i presupposti di Legge, veniva proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel Comune di Ferentino per anni tre .

i militari del N.O.R.M della Compagnia, segnalavano alla Prefettura di Frosinone le sottonotate persone poiché resisi responsabili della violazione amministrativa di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”:

– un 26enne, poiché, in Anagni, veniva trovato in possesso di gr. 0.5 di sostanza stupefacente di tipo “hashish”;

– un 24enne, poiché in Ferentino, veniva trovato in possesso di gr. 4.9 di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e gr. 0.8 di “marijuana”

– un 48enne, poiché in Serrone, veniva trovato in possesso di gr. 0.3 di sostanza stupefacente di tipo “hashish”;

– un 39enne,poiché in Anagni, veniva trovato in possesso di gr. 1.4 di sostanza stupefacente di tipo “hashish”;

– un 22enne, poichè in Anagni, veniva trovato in possesso di gr. 0.7 grammi di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”;

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta in loro possesso veniva posta sotto sequestro.

In Ferentino, personale del locale Comando Stazione, sanzionava amministrativamente :

una 56enne, titolare di un’attività commerciale, poiché ometteva di eseguire la verifica del possesso della certificazione verde di un avventore (ex art. 9 d.l.52/2001-disposizioni relative a certificazioni verdi “GREEN PASS”)

un 61enne, poiché sorpreso all’interno di una attività commerciale sprovvisto della prevista certificazione verde.

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, venivano controllati 60 veicoli, identificate 83 persone ed eseguite 93 verifiche sul possesso della certificazione verde nei confronti di altrettante persone.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO