Controllo straordinario del territorio interforze a Sora

Nella giornata di ieri, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Sora, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato del Commissariato di Sora, una unità cinofila antidroga di Pescara, nonché agenti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività si è incentrata nella prevenzione e repressione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, quelli connessi allo sfruttamento della prostituzione, all’esercizio molesto dell’accattonaggio, nonché attività di controllo agli esercizi pubblici; particolare attenzione è stata riservata al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

I controlli sono stati effettuati nel centro cittadino, nelle piazze e aree verdi, considerate a rischio per la recrudescenza dei reati e nelle principali arterie stradali che conducono al centro cittadino.

Nel corso del pattugliamento, precisamente in Lungoliri Giuseppe Della Monica, il cane antidroga “Loki” indirizzava gli Agenti nei pressi di un complesso residenziale di edilizia popolare dove, occultato in un androne, veniva rinvenuto e sequestrato materiale utilizzato per il taglio e confezionamento di sostanza stupefacente.

In Particolare venivano rinvenuti 4 bilancini di precisione, ed una bottiglietta con residui di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”.

L’attività è stata estesa anche al controllo dei pubblici esercizi dove sono state accertate violazioni fiscali.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno svolti nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Foto archivio