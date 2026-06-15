Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone

Nei giorni scorsi, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Frosinone, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofila antidroga di Nettuno ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta nelle aree a rischio recrudescenza dei reati.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati 5 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di 71 veicoli, elevando 1 contestazione al Codice della Strada, e di identificare 150 persone.

Controllati anche esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.