Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone: un arrestato e un denunciato

Nella serata del 23 maggio, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Frosinone, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofila antidroga di Pescara, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta nelle aree considerate a rischio di recrudescenza dei reati.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati 4 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di 19 veicoli, elevando 2 contestazioni al Codice della Strada, e di identificare 64 persone.

Un uomo residente a Frosinone è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A suo carico sono stati sequestrati oltre 14 grammi di stupefacente tipo ketamina e 175 euro di banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività illecita.

Nel corso della perquisizione domiciliare la sostanza stupefacente veniva recuperata nonostante il tentativo dell’uomo di disfarsene gettandola in acqua.

Un altro frusinate è stato denunciato sempre per violazione in materia di stupefacente: a suo carico è stata contestata la detenzione di oltre 47 grammi di ketamina e oltre 31 grammi di cocaina. Lo stesso è residente in un abitato di edilizia popolare, nonché nota piazza di spaccio.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.