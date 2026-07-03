Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone

Nella serata di ieri, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Frosinone, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofila antidroga, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta in area centrale e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita della città.

In particolare sono state attenzionate le zone di Viale Spagna, Via Mola Vecchia, Via Mola Nuova, Corso Francia, Via Aldo Moro, nonché alcuni comuni limitrofi al capoluogo.

Nel corso dei servizi sono stati effettuati 3 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di 33 veicoli, elevando 4 contestazioni al Codice della Strada, e di identificare 81 persone, di cui 15 gravate da pregiudizi di polizia.

Nel corso dei citati servizi sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari, personali e veicolari.

Contestate 10 violazioni agli esercizi commerciali controllati.

Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.